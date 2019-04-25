Путин дал высокую оценку отношениям России и Китая

Отношения России и Китая не подвержены сиюминутной конъюнктуре и находятся в лучшем состоянию за всю историю, заявил президент Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» в преддверии визита в Пекин.

«Можно без всякого преувеличения сказать, что наши страны подошли к юбилею [70-летию установления дипломатических связей] с лучшими отношениями за всю историю», – заявил глава российского государства, слова которого приводит ТАСС.

«Это результат кропотливой и успешной работы, которая велась последние тридцать лет. Россия и Китай полностью нормализовали двусторонние связи, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, решили все чувствительные вопросы, включая пограничный», – сказал российский лидер.

«Дальнейшее углубление взаимодействия между двумя государствами носит неконъюнктурный, а потому устойчивый и долгосрочный характер», – заявил Путин, отметив, что «это полностью отвечает интересам наших народов, задачам поддержания международной и региональной безопасности и стабильности».

Президент обратил внимание, что показателем высокого уровня доверия между странами является сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Кроме того, динамично продвигается взаимодействие в области безопасности, в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Страны наращивают взаимный товарооборот, который по итогам 2018 года превысил отметку в 100 млрд долларов, продвигают инвестиционное и финансовое взаимодействие, кооперацию в сфере энергетики, в высокотехнологичных областях, перечислил российский лидер.

Путин отметил, что у него сложились доверительные и уважительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. «Разумеется, такой доверительный диалог помогает более эффективно координировать позиции России и Китая по ключевым вопросам международной и региональной повестки, сообща вырабатывать ответы на наиболее актуальные вызовы современности», – сказал Путин, отметив, что планирует в ходе визита пообщаться с китайским лидером не только во время форума «Один пояс, один путь», но и в ходе отдельной двусторонней встречи.

Кроме того, Путин напомнил, что в этом году ждет Си Цзиньпина с визитом в России.

«Убежден, потенциал российско-китайского партнерства поистине неисчерпаем», – подытожил глава государства.

Напомним, как подчеркнул Путин, взаимодействие России и Китая является важным стабилизирующим фактором в условиях, когда некоторые страны Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство.