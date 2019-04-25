Путин отверг претензии Запада на единоличное глобальное лидерство

Взаимодействие России и Китая является важным стабилизирующим фактором в условиях, когда некоторые страны Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство, заявил президент Владимир Путин в преддверии визита в Пекин, подчеркнув: «Мы с такими подходами категорически не согласны».

«Российско-китайское внешнеполитическое взаимодействие – это важный стабилизирующий фактор в мировых делах, тем более что у наших стран совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности», – сказал Путин в интервью китайскому изданию «Жэньминь Жибао» перед визитом в Пекин.

При этом российский лидер отметил, что, «к сожалению, отдельные государства Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство», передает ТАСС.

«[Они] грубо попирают нормы и принципы международного права, прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам», – сказал Путин.

«Мы с такими подходами категорически не согласны», – подчеркнул президент России.

По его словам, для оздоровления международной обстановки, формирования более справедливого и демократического мироустройства Россия и Китай продолжат тесно координировать свои шаги по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также «плодотворно взаимодействовать на таких ведущих многосторонних площадках» как ООН, Группа двадцати (G20), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

«Мы всегда открыты для сотрудничества и совместной работы с единомышленниками – со всеми, кто заинтересован в развитии межгосударственного общения на незыблемой основе Устава ООН и международного права», – заключил глава российского государства.

Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.

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