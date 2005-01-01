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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха

Крым оказался первым регионом, который намерен отказаться от курортного сбораФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Похоже, одна из реформ российского туристического рынка забуксовала. Крым отказывается вводить у себя так называемый туристический сбор – и не исключено, что за ним последуют и другие курортные регионы страны. Почему курорты критикуют новые идеи Минфина и отказываются брать с туристов дополнительные деньги? Подробности...
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Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...

Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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            Запад ошибся с «тайным планом Путина»

            Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план Путина   9 апреля 2019, 08:26
            Фото: обложка журнала Time
            Текст: Петр Акопов

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            Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть.

            Расследование в Time появилось в тот же день, когда фельдмаршал Халифа Хафтар начал свое наступление на Триполи – совпадение случайное, но символичное. Ливию развалил Запад, а тревогу теперь бьют по поводу наступления «фельдмаршала Кремля».

            В статье журнала о том, «как Путин создал разношерстную империю тиранов и государств-неудачников», Ливия тоже упоминается, но основой ее сюжета стало проникновение России в другую африканскую страну – соседний с Ливией Судан. Вот, какие леденящие душу вещи происходят в этой стране:

            «Однажды в конце декабря, когда правозащитница Далиа Эль Руби спешила на демонстрацию в Хартуме, пыльной столице Судана, она неожиданно стала свидетельницей необычной сцены. На обочине дороги, недалеко от места проведения демонстрации, стоял российский армейский грузовик «Урал». Рядом с ним находились несколько человек европейской внешности и сотрудников суданских служб безопасности. «Это была чрезвычайно странная картина,  рассказала она по телефону.  Я никогда прежде не видела такого рядом с местами проведения акций протеста».

            Смысл этого эпизода начал проясняться несколько недель спустя, когда лондонская газета «Таймс» сообщила, что российские наемники помогали режиму Судана подавлять народное восстание. То, что в декабре начиналось как серия акций протеста против роста цен на продукты питания и топливо, с тех пор превратилось в революцию, целью которой было положить конец 30-летнему правлению аль-Башира. По данным организации «Хьюман райт уотч», правительство предпринимало попытки подавить восстание силой, в результате чего погибло несколько десятков человек. Сотни протестующих оказались за решеткой  на фоне множества сообщений об избиениях и пытках в суданских тюрьмах.

            Хотя суданский режим это отрицает, Россия сообщила, что она проводит подготовку местных служб безопасности с конца 2018 года....

            «Жесткая сила» России, включая ее вооруженных наемников, вызывает у оппозиционного движения Судана больше тревоги. С декабря, когда Эль Руби впервые заметила грузовик «Урал», ее единомышленники выложили в соцсети множество фотографий и видео подобных сцен. «В Хартуме мы видим российских наемников, а это последнее, что этой стране сейчас нужно»,  сказал Эрик Ривз из Гарвардского университета, изучающий Судан уже 20 лет.

            В настоящий момент основная потребность режима аль-Башира  положить конец революции. Глава полиции Судана Ахмед Билан Осман отрицает, что российские наемники играют в этом процессе какую-либо роль. Однако, по словам критиков, их присутствие в стране, возможно, подстегнуло аль-Башира к тому, чтобы не только закрыть школы, но и ввести по всей стране комендантский час и ужесточить цензуру. В феврале аль-Башир объявил в стране режим чрезвычайного положения, распустив центральные и региональные органы управления и передав все их полномочия военным. «Аль-Башир полностью перешел в режим выживания,  сказал Ривз.  И причина, по которой он считает свое выживание возможным,  это та защита, которую он получает от русских».

            Ну, конечно, русский «Урал», несколько десятков спецов, абсолютно вымышленные утверждения о том, что «русские помогали подавлять народные восстания» – и все, 40-миллионный Судан, которым 30 лет правит генерал Омар аль Башир стал русским. И более того – русские теперь отвечают за все, начиная от закрытия школ и заканчивая геноцидом. Неслучайно статья в Time заканчивается вот так:

            «Но прежде чем попрощаться с человеком, которого обвиняют в осуществлении самого страшного геноцида XXI века,

            Путин улыбнулся и сказал: «Мы рады вас видеть, г-н президент. Добро пожаловать!»

            Речь о прошлогодней встрече Путина с Баширом – второй за несколько месяцев. Но генерал правит Суданом с 1989 года – и большую часть этого времени Запад откровенно гнобит его, обвиняя его в чем угодно, вплоть до геноцида в Дарфуре (провинции, где долгие годы шли кровавые столкновения между местным арабским и негритянским населением). На арест Башира даже выдан ордер Международного уголовного суда, но абсолютное большинство стран мира не считает его преступником (это касается и африканских, и арабских стран).

            С Россией у Судана никогда не было особо близких отношений – нормальные связи в 60-х уже к середине 70-х сменились охлаждением из-за откровенно проамериканской позиции Хартума. А при Башире страна стала в большей степени ориентироваться на богатых арабских соседей – тем более что сами власти взяли курс на исламизацию и перестали заигрывать с Штатами. Одновременно в Судане усиливались позиции Китая, которого особенно интересовала нефте- и газодобыча. Кровавые конфликты в провинциях привели к тому, что в Дарфур были введены иностранные миротворцы, а негритянский юг страны и вовсе получил в 2011-м независимость, став Южным Суданом.

            Если говорить просто, то Судан это один из примеров симбиоза-соперничества между арабским миром и черной Африкой – где есть всё, включая и жестокость, и войны. Но чего уж точно нет – так это желания пускать Запад разруливать свои внутренние конфликты. Судан хорошо помнит английскую оккупацию в 19-м веке, от которой он в итоге смог избавиться только в середине 20-го.

            Но при чем же здесь русские? Дело в том, что во время визита Башира в Россию полтора года назад – первого для него за все годы его правления – суданский президент сказал Путину слова, которые приводятся и в статье Time:

            «Судан может стать для России ключом к Африке».

            В обмен на это, отмечает журнал, «по словам аль-Башира, он хотел получить «защиту от агрессивных действий США» в регионе. Все указывает на то, что Путин принял его предложение». И вот с тех пор и пошли в Судан русские «Уралы»:

            «Встреча лидеров открыла путь для целого потока российских инициатив в Судане, от политического консультирования до разработки месторождений и оказания военной помощи, о чем свидетельствуют документы, попавшие в руки репортеров Time. Когда в прошлом году российские геологи начали разведочные работы в поисках золота у берегов Нила, российские вооруженные силы уже разрабатывали планы по использованию портов и военно-воздушных баз Судана в качестве военных аванпостов».

            Помогает Time, кстати, центр «Досье» – то есть НКО Ходорковского, которая уже засветилась в работе вокруг российского присутствия в Центральноафриканской Республике (в ходе которой в прошлом году были убиты трое российских журналистов во главе с Орханом Джемалем). Понятна задача Ходорковского – демонизация Путина. А вот что хотел сказать Time, вытаскивая крайне неубедительную даже для западного читателя историю проникновения России в Судан (не говоря уже о том, что совершенно непонятно, почему России нельзя делать то, что является жалким подобием политики США, Франции или Великобритании)?

            Понятно, что слова о «ключах к Африке для России» невыносимы для слуха англосаксонских стратегов – вот и выстраивается целая теория о том, что Кремль в принципе ведет себя ужасно на всей мировой арене. Рассказ о проникновении России в Судан обрамляется вставками про Венесуэлу, Сирию, Афганистан, Иран – в общем, про все те места, где Россия мешает Западу работать. Получается концепция – Путин претендует на глобальное влияние:

            «Последние несколько лет Кремль прочесывал мир в поиске стран, где можно расширить свое влияние. В тех неблагополучных странах, на которые после окончания холодной войны многие перестали обращать внимание, Россия стала заключать новые альянсы, восстанавливать прежние, а там, где это было возможно, заполнять пустоту, которую после себя оставил Запад, сосредоточившийся на собственных проблемах. Репортерам «Тайм» удалось проследить действия Кремля в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке... Россия проводит свою кампанию в самых разных регионах мира, от таких зон конфликта, как Венесуэла, Ливия и Сирия, до дальних уголков Африки и, как надеялся аль-Башир, Судана. Все это является отражением готовности или даже стремления России вмешиваться в войны и налаживать дружбу с режимами везде, где Москва видит возможности для расширения своего влияния.

            В отличие от холодной войны, когда коммунистический Восток соперничал с капиталистическим Западом на равных, новое противостояние разворачивается в совершенно ином мире. Америка Трампа больше не демонстрирует заинтересованности в международных делах, не проецирует демократические идеалы и не ценит свои альянсы. Между тем Китай, чья экономика в восемь раз больше экономики России, заменил ее в качестве главной альтернативы Западу. Однако Путину удается поддерживать влияние России на международной арене. По сути Москва прыгает выше своей головы благодаря комбинации беспринципности, громких заявлений и умению находить общий язык с изолированными автократами, которым Москва предлагает оружие, защиту и уважение.

            «Они целенаправленно обрабатывают те страны, у которых сложились токсичные отношения с Западом,  говорит Эндрю Вайсс из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.  Они пытаются вмешаться в любые конфликты не потому, что они хотят помочь их урегулировать, а потому, что им нужно влияние. Они хотят иметь право голоса».

            ...Подобным же образом можно объяснить многие действия Путина в развивающихся странах мира. Запад ввел санкции против России и многих союзников Путина, и, чем больше в мире горячих точек, где Россия способна осуществлять свое влияние, тем больше у Путина будет возможностей для того, чтобы добиться смягчения санкций. Другими словами, Путин вмешивается в дела различных стран мира так же, как игрок раскладывает свои фишки на столе»

            Получается просто демоническая картина – правда, авторы путаются в определении главной мотивации тех стран, которые идут на союз с Россией, как и тех мотивов, которые движут Путиным. Вроде как утверждается, что Россия просто хочет отыграться на Западе за то, что он ввел против нас санкции, найти рычаги для их отмены – но эта популярная на Западе теория не выдерживает проверки даже простой логикой. Если вы хотите смягчить конфликт – то зачем увеличивать число мест, где он будет воспроизводиться?

            Проблема Запада в том, что он рассматривает политику России после 2014 года как реакцию на конфронтацию из-за Украины – а это в корне неправильно. Конфликт из-за Украины стал следствием противоположных установок России и атлантистов – мы делаем ставку на изменение мирового порядка, а англосаксы на его сохранение. Ради которого они готовы пойти и на «сдерживание России» и считают, что нас очень беспокоит это сдерживание. В ответ мы якобы начинам везде, где можем, строить козни Штатам и мешать им.

            Однако на самом деле нас беспокоит другое – крах глобалистского проекта англосаксов. То есть само по себе то, что американский план однополярного мира не состоялся, нас, конечно, радует – но вот реакция на это Запада, точнее атлантической элиты, нас категорически не устраивает. Атлантисты не только с трудом признают крах (а точнее несостоятельность) выгодного им миропорядка, но и всячески пытаются повернуть процесс его демонтажа вспять. Ради этого пытаются запугать всех российской угрозой – мол, это не наш проект рушится, это коварные русские мешают нам и всему миру жить. Вмешиваются в наши выборы, пытаются расколоть единый Запад, а теперь вот еще и поддерживают кровопийц и диктаторов по всему миру – от Венесуэлы до Сирии, от Судана до Венгрии.

            Попытка перевести стрелки на Россию на самом деле играет с Западом злую шутку – подменяя причину следствием (распад мира по-американски - реакцией России на этот процесс) и выдумывая проникновение Кремля там, где его нет, наши противники лишь укрепляют репутацию Путина в глазах всего человечества. Да, именно так – потому что когда людям на полном серьезе рассказывают о том, что Кремль повлиял на выборы американского президента, то везде, от Латинской Америки до Азии, от Африки до Европы, это понимают только так: ну что, это дополнительное свидетельство того, что вчерашний гегемон совсем плох, а Россия становится все более сильным игроком.

            А насчет того, что Россия рыщет по всему свету, ища слабые места Запада – ну это вообще с точностью до наоборот. Не говоря даже о том, что у нашей страны с советских времен сохранилась репутация альтернативного, самостоятельного центра силы, о которой теперь вспомнили не только все «униженные и оскорбленные» Западом части света – нельзя не видеть того, что это к нам тянутся и обращаются все, кто недоволен англосаксонским представлением о добре и зле. То есть – весь мир.

            Потому что мы говорим о том, что новый миропорядок может быть сконструирован только на основе уважения прав всех стран и цивилизаций жить своим умом. Это – главная ценность, объединяющая нас со всеми странами мира, желающими сохранить себя. Кстати, даже Time об этом написал прямым текстом – вот только зачем-то заменил слово «президент» на «диктатор» и добавил уничижительное «изгоев» и «наполовину недееспособных государств»:

            «Кроме того, за Путиным закрепилась репутация защитника. В Сирии, Судане и других частях арабского мира, а также в Африке и Латинской Америке его считают опорой для диктаторов, человеком, который будет защищать суверенитет своих союзников, независимо от силы давления, которое на них оказывает Запад. Именно это и есть основная причина, по которой Россия создала себе разношерстную империю из автократий-изгоев и наполовину недееспособных государств. Именно поэтому диктаторы по всему миру выстраиваются в очередь, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве с Россией».

            Не диктаторы и не из государств-изгоев – а все более-менее самостоятельные политики, от Ирана до Филиппин, от Анголы до Судана, от Венгрии до Китая, от Италии до Индии. Это и есть человечество – и план работы с таким человечеством у России действительно есть. И он совсем не тайный.


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