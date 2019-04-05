Time посвятил обложку «тайному плану» Путина

Новая обложка американского журнала Time посвящена «тайному плану» российского президента Владимира Путина; главу российского государства изобразили опирающимся руками на земной шар.

На обложке, опубликованной на сайте издания, изображен похожий на Путина человек, а на поверхности планеты, на которую он опирается руками, расставлены белые указатели с красными звездами. Изображение выполнено в красно-черно-белых тонах.

«Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы», – гласит подзаголовок на обложке.

Судя по всему, автор намекает на историю с «российским вмешательством» в американские выборы, подтверждений которой так и не нашлось. Журналистов Time, очевидно, не убедил доклад минюста США, согласно которому американский президент Дональд Трамп не вступал ни в какой «сговор» с Россией, а потому теперь они приписывают Москве «новый тайный план».

В сопроводительной статье утверждается, что Москва создает «мировую сеть тиранов» – якобы «российское вмешательство» имеет место в Судане, Сирии, Венесуэле и других государствах.

Примечательно, что «российскому вмешательству» относят не только ситуацию в Сирии, территорию которой продолжает бомбить возглавляемая американцами международная коалиция, но и в Венесуэле, где США объявили «президентом» угодного им Хуана Гуайдо.

В июле прошлого года Time опубликовал на обложке свежего номера портреты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, объединенные в один.