Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Россия и Китай оспаривают систему международной безопасности, созданную Соединенными Штатами, и работают над созданием иного международного порядка, «который отличается от возникшего после окончания Второй мировой войны».

По мнению представителя Пентагона, которым он поделился с американскими конгрессменами во время обсуждения американской системы ПРО, попытки России и Китая создать новый миропорядок касаются не только баллистических ракет, но и крылатых ракет, а также, в недалеком будущем, гиперзвуковых систем вооружения, передает ТАСС.

Среди угроз, с которыми США сталкиваются в ракетной сфере, Руд также перечислил КНДР и Иран.

Напомним, в начале августа глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен объявил о возвращении к конкуренции великих держав.