В США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, ныне возглавляющий Чикагский совет по мировым делам, выразил мнение, что Вашингтон лишился статуса самого важного игрока на международной арене, а возвратить его будет чрезвычайно трудно.

По мнению Даалдера, в 2017 году любой стране «приходилось размышлять о том, что по поводу действий, которые они готовят, подумает или сделает Вашингтон, будь то переговоры по торговле, консультации относительно изменения климата, применение военной силы или госпереворот», передает ТАСС.

«США отводилось важное, важное место в мыслях мировых лидеров. Имело большое значение, что США думали, делали или не делали», – заявил Даалдер в интервью телеканалу CNN.

При этом он выразил сомнение по поводу того, что «в 2021 году мировые лидеры по-прежнему будут думать о том, что предпримут США».

Экс-постпред США при НАТО подчеркнул, что США, оставаясь чрезвычайно влиятельным государством, «более не являются самым важным игроком на международной арене». Более того, он считает, что восстановить этот статус для Вашингтона будет «с каждым днем все труднее».

Одной из причин такого положения дел, по словам Даалдера, является то, что доверие союзников к Вашингтону «серьезно подорвано», а из-за решений, принимаемых Дональдом Трампом, в мире появляется «вакуум власти», который заполняют другие государства, в первую очередь Китай. Примером этого является активное участие Китая в торговых соглашениях с другими странами на фоне отсутствия интереса к торговым договорам у США.

Напомним, в декабре минувшего года госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Брюсселе объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп.

Ранее Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.