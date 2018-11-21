Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

Американский лидер Дональд Трамп строит новый, основанный на демократии мировой порядок, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Брюсселе.

Помпео заявил, что «в лучших традициях» американской демократии Вашингтон сплотит «благородные государства, чтобы построить новый либеральный порядок, который предотвратит войну и позволит достигнуть большего процветания», передает Reuters.

Госсекретарь США подчеркнул, что при Трампе американцы не отказываются «от международного лидерства» или от «друзей в международной системе».

Также он раскритиковал Китай и Иран, отмахнувшись от обвинений в том, что Вашингтон действует в одностороннем порядке: «Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы действуем не в интересах свободного мира. Это просто неправда».

Помпео добавил, что США принимают меры «для сохранения, защиты и продвижения открытого, справедливого, прозрачного и свободного мира суверенных государств». Такой проект «потребует настоящего, а не мнимого восстановления либерального порядка в государствах».

Кроме того, Вашингтон призывает Всемирный банк и Международный валютный фонд сократить финансирование таких стран, как Китай, так как у них уже есть доступ к финансовым рынкам для привлечения капитала.

Ранее Пентагон заявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок, «который отличается от возникшего после окончания Второй мировой войны».