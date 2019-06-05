Си Цзиньпин прилетел в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин, прилетевший в среду в Москву, выразил уверенность, что его визит в Россию станет стимулом для развития отношений между двумя странами.

«Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе», – заявил он по прибытии в Москву.

От имени китайского народа Си Цзиньпин предал привет россиянам и правительству России. Он также заявил о готовности вместе с российской стороной вывести отношения на еще более высокий уровень, передает РИА «Новости».

Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. В программе предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.