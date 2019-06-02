Как Huawei может отбиться от атаки американских властей

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2 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Как Huawei может отбиться от атаки американских властей

            Корпорация Huawei вступила в тяжелую борьбу за выживание   2 июня 2019, 20:15
            Фото: Juan Medina/Reuters
            Текст: Алексей Анпилогов

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            Китайская корпорация Huawei намерена бороться с давлением США на чужой территории - с помощью судебных исков. Цена вопроса крайне высока, речь идет фактически о выживании одного из столпов телекоммуникационного китайского бизнеса. Но если у Huawei и есть шансы на победу, то сделано это будет вне судебных стен. Что нужно предпринять китайской компании?

            Китайская корпорация Huawei вступила в тяжелую борьбу за выживание. Помимо серии политических заявлений, она подала иск к правительству США с требованием признать решение о внесении китайской компании в черный список противоречащим американской конституции.

            Еще бы - компания подверглась настоящей атаке со стороны американских властей. О приостановке своих взаимоотношений и сотрудничества с Huawei уже заявил целый ряд американских компаний. Первым отметилась компания Google: в американском софтверном гиганте объявили, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления операционной системы Android, разработанной Google. Следующие поколения смартфонов китайской компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтовый клиент Gmail, YouTube и карты.

            Вслед за Google о приостановке сотрудничества с китайским гигантом заявили крупнейшие американские производители «железа» – Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Таким образом, кроме проблем с программным обеспечением от Google, которые коснулись подавляющего количества смартфонов производства Huawei, китайскому гиганту ещё и создали проблемы в части телефонного, компьютерного и телекоммуникационного «железа».

            Это означает, что Huawei для сохранения своего бизнеса надо будет не только ускорить разработку собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, но и обеспечить производство компьютерных чипов. А ведь до сих пор они закупались китайцами у американских поставщиков.

            Ну и, наконец, ещё один удар пришёл уж совсем с невыгодной стороны. В прессу просочились слухи, что в своей лицензионной поддержке Huawei отказала британская компания ARM, при поддержке которой китайский телекоммуникационный гигант разрабатывал и выпускал собственные процессоры Kirin. ARM заявила, что была вынуждена прекратить делиться своей технологией с Huawei, чтобы выполнить запретительный приказ США.

            Впрочем, до сих пор неясно, каким образом ARM может осуществить отзыв своих лицензий на процессорные ядра, которые были предоставлены Huawei – ведь фактически изначальные наработки ARM сегодня практически «растворились» в собственных чипах Huawei. Всё дело в том, что ARM передало лицензии на свои архитектуры 32-разрядных процессоров Cortex-М3, A9 и А15, как и 64-разрядных чипов Cortex-A50, A53 и A57, однако дальнейшее усовершенствование процессоров уже шло в компании HiSilicon, структурном подразделении Huawei. Поэтому не исключено, что заявление ARM касается только новых чипов, в то время, как предыдущие поколения будут выпускаться Huawei по-прежнему.

            Впрочем, даже этого списка вполне бы хватило для того, чтобы окончательно погубить компанию поменьше. Именно так развивались события с другим китайским гигантом – ZTE, которого смогли буквально уничтожить и выкинуть с рынка смартфонов, прекратив ему в прошлом мае поставки чипов Qualcomm по ровно таким же обвинениям в промышленном шпионаже. Итогом расправы стало сепаратное соглашение ZTE с администрацией Трампа, по которому американская сторона получила весомые рычаги контроля над ZTE – в обмен на разблокирование поставок.

            Как действовать Huawei в сложившейся ситуации?

            В настоящий момент времени китайский телекоммуникационный гигант сталкивается сразу с тремя принципиальными вызовами: во-первых, ему необходимо обеспечить создание собственного программного обеспечения взамен заблокированного Google. Во-вторых, нужно что-то делать со ставшими внезапно недоступными чипами Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom и других западных производителей. Им надо или найти адекватную замену на стороне или же разработать свои собственные аналоги.

            И, наконец, надо где-то обеспечить производство собственной электроники – так как на сегодняшний день производство чипов в мире тоже в значительной мере монополизировано. По состоянию на конец 2018 года ¾ мирового производства электронных чипов контролировали лишь три компании – тайваньские TSMC и UMC и американская GlobalFoundries.

            При этом все эти задачи Huawei будет необходимо решать в максимально конкурентной среде, на переднем крае современной технологии.

            Например, о производстве своих ультрасовременных чипов Kirin 980/985 для мобильных устройств можно договариваться только с TSMC или GlobalFoundries – только у этих компаний пока что есть работающая технология процесса 7 нм, на которой собран Kirin 980. А вот совместно с UMC (которая, кстати тоже побывала под американскими санкциями в 2017-18 годах) производство Kirin 980 сейчас наладить не получится – лучший техпроцесс, который сегодня есть в распоряжении этой тайваньской компании – это 14 нм. В самом же континентальном Китае с фабриками по производству чипов дела обстоят и того хуже. Они либо в лучшем случае работают на устаревшей для мобильных устройств технологии 28 нм, либо же принадлежат западным, японским или южнокорейским компаниям, которые однозначно присоединятся к санкциям против Huawei.

            Huawei в ближайшее время придётся точечно проталкивать свои жизненные интересы, буквально «маневрируя между каплями дождя» в попытке обхода драконовских ограничений со стороны США. В частности, источник из британской ARM сообщил, что общий запрет на использование 64-битной архитектуры этой компании не затронет однокристальный процессор Kirin 985, так как ARM и Huawei нашли некие лазейки в американском лицензировании и патентах, используемых в ней. О таком же принципиальном решении сообщила и TSMC, которая заявила, что продолжит сотрудничество с Huawei в части производства Kirin 980/985.

            Подобные подходы, скорее всего, надо будет использовать и вопросе замены других, вспомогательных чипов, поставки которых были заблокированы со стороны американских производителей. В этом случае задача Huawei облегчается тем, что чипы, созданные по технологии 28 нм и выше, уже производятся массой компаний во всё мире, а заводы, которые могут их изготавливать, есть и в континентальном Китае. При таком подходе задача Huawei по построению своей собственной «цифровой экосистемы», отличной от американской, уже не выглядит безумной утопией.

            Конечно, со стороны Huawei и всего Китая это игра в долгую, не на один год. Проблемой и самым неприятным моментом в этом случае будут следующие несколько лет, когда китайский IT-гигант будет критично зависим от США.

            В дальнейшем же ситуация может только облегчиться – к 2025 году в мире выходят из под патентной и лицензионной защиты масса заявок середины 2000 годов, на которых в основном и базируется современные программы и аппаратное обеспечение. К настоящему же времени замедление и диверсификация по различным странам (в том числе – и в сторону Китая) инновационного процесса уже стали настолько заметными, что уже через десятилетие подавляющее технологическое лидерство США практически полностью исчезнет. После чего любые американские санкции будут просто бить по пустому месту.

            Ещё одним подспорьем для Huawei станет массовый переход на свободное программное обеспечение. Это наглядно проявилось в ограничениях Google, касающихся операционной системы Android. Так как основной код этой ОС уже был передан Google в коллективное пользование (public domain) и снабжен свободной лицензией, американский гигант фактически не смог ограничить Huawei в его использовании.

            Это подчеркнул и Huawei – китайская компания заявила, что, несмотря на отказ Google в поддержке Android для смартфонов и других устройств китайской компании, установленные на всех смартфонах и планшетах производства Huawei операционки Android, будут обновляться. В заявлении Huawei подчеркивается, что компания внесла существенный вклад в развитие операционной системы Android и в качестве одного из ключевых партнеров и тесно сотрудничала в деле развития «экосистемы» операционки Google – в силу чего создание своего «прошивки» Android не будет являться проблемой для китайского гиганта.

            В общем, стоит следить за новостями. Судя по всему, администрация Трампа уже готова предлагать сделку по Huawei. Так как в ином варианте китайцев можно не сломать, а лишь закалить возможными трудностями на пути к суверенной китайской цифровой экономике, независимой от США.

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