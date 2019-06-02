Как Huawei может отбиться от атаки американских властей

Китайская корпорация Huawei намерена бороться с давлением США на чужой территории - с помощью судебных исков. Цена вопроса крайне высока, речь идет фактически о выживании одного из столпов телекоммуникационного китайского бизнеса. Но если у Huawei и есть шансы на победу, то сделано это будет вне судебных стен. Что нужно предпринять китайской компании?

Китайская корпорация Huawei вступила в тяжелую борьбу за выживание. Помимо серии политических заявлений, она подала иск к правительству США с требованием признать решение о внесении китайской компании в черный список противоречащим американской конституции.

Еще бы - компания подверглась настоящей атаке со стороны американских властей. О приостановке своих взаимоотношений и сотрудничества с Huawei уже заявил целый ряд американских компаний. Первым отметилась компания Google: в американском софтверном гиганте объявили, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления операционной системы Android, разработанной Google. Следующие поколения смартфонов китайской компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтовый клиент Gmail, YouTube и карты.

Вслед за Google о приостановке сотрудничества с китайским гигантом заявили крупнейшие американские производители «железа» – Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Таким образом, кроме проблем с программным обеспечением от Google, которые коснулись подавляющего количества смартфонов производства Huawei, китайскому гиганту ещё и создали проблемы в части телефонного, компьютерного и телекоммуникационного «железа».

Это означает, что Huawei для сохранения своего бизнеса надо будет не только ускорить разработку собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, но и обеспечить производство компьютерных чипов. А ведь до сих пор они закупались китайцами у американских поставщиков.

Ну и, наконец, ещё один удар пришёл уж совсем с невыгодной стороны. В прессу просочились слухи, что в своей лицензионной поддержке Huawei отказала британская компания ARM, при поддержке которой китайский телекоммуникационный гигант разрабатывал и выпускал собственные процессоры Kirin. ARM заявила, что была вынуждена прекратить делиться своей технологией с Huawei, чтобы выполнить запретительный приказ США.

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Впрочем, до сих пор неясно, каким образом ARM может осуществить отзыв своих лицензий на процессорные ядра, которые были предоставлены Huawei – ведь фактически изначальные наработки ARM сегодня практически «растворились» в собственных чипах Huawei. Всё дело в том, что ARM передало лицензии на свои архитектуры 32-разрядных процессоров Cortex-М3, A9 и А15, как и 64-разрядных чипов Cortex-A50, A53 и A57, однако дальнейшее усовершенствование процессоров уже шло в компании HiSilicon, структурном подразделении Huawei. Поэтому не исключено, что заявление ARM касается только новых чипов, в то время, как предыдущие поколения будут выпускаться Huawei по-прежнему.

Впрочем, даже этого списка вполне бы хватило для того, чтобы окончательно погубить компанию поменьше. Именно так развивались события с другим китайским гигантом – ZTE, которого смогли буквально уничтожить и выкинуть с рынка смартфонов, прекратив ему в прошлом мае поставки чипов Qualcomm по ровно таким же обвинениям в промышленном шпионаже. Итогом расправы стало сепаратное соглашение ZTE с администрацией Трампа, по которому американская сторона получила весомые рычаги контроля над ZTE – в обмен на разблокирование поставок.

Как действовать Huawei в сложившейся ситуации?

В настоящий момент времени китайский телекоммуникационный гигант сталкивается сразу с тремя принципиальными вызовами: во-первых, ему необходимо обеспечить создание собственного программного обеспечения взамен заблокированного Google. Во-вторых, нужно что-то делать со ставшими внезапно недоступными чипами Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom и других западных производителей. Им надо или найти адекватную замену на стороне или же разработать свои собственные аналоги.

И, наконец, надо где-то обеспечить производство собственной электроники – так как на сегодняшний день производство чипов в мире тоже в значительной мере монополизировано. По состоянию на конец 2018 года ¾ мирового производства электронных чипов контролировали лишь три компании – тайваньские TSMC и UMC и американская GlobalFoundries.

При этом все эти задачи Huawei будет необходимо решать в максимально конкурентной среде, на переднем крае современной технологии.

Например, о производстве своих ультрасовременных чипов Kirin 980/985 для мобильных устройств можно договариваться только с TSMC или GlobalFoundries – только у этих компаний пока что есть работающая технология процесса 7 нм, на которой собран Kirin 980. А вот совместно с UMC (которая, кстати тоже побывала под американскими санкциями в 2017-18 годах) производство Kirin 980 сейчас наладить не получится – лучший техпроцесс, который сегодня есть в распоряжении этой тайваньской компании – это 14 нм. В самом же континентальном Китае с фабриками по производству чипов дела обстоят и того хуже. Они либо в лучшем случае работают на устаревшей для мобильных устройств технологии 28 нм, либо же принадлежат западным, японским или южнокорейским компаниям, которые однозначно присоединятся к санкциям против Huawei.

Huawei в ближайшее время придётся точечно проталкивать свои жизненные интересы, буквально «маневрируя между каплями дождя» в попытке обхода драконовских ограничений со стороны США. В частности, источник из британской ARM сообщил, что общий запрет на использование 64-битной архитектуры этой компании не затронет однокристальный процессор Kirin 985, так как ARM и Huawei нашли некие лазейки в американском лицензировании и патентах, используемых в ней. О таком же принципиальном решении сообщила и TSMC, которая заявила, что продолжит сотрудничество с Huawei в части производства Kirin 980/985.

Подобные подходы, скорее всего, надо будет использовать и вопросе замены других, вспомогательных чипов, поставки которых были заблокированы со стороны американских производителей. В этом случае задача Huawei облегчается тем, что чипы, созданные по технологии 28 нм и выше, уже производятся массой компаний во всё мире, а заводы, которые могут их изготавливать, есть и в континентальном Китае. При таком подходе задача Huawei по построению своей собственной «цифровой экосистемы», отличной от американской, уже не выглядит безумной утопией.

Конечно, со стороны Huawei и всего Китая это игра в долгую, не на один год. Проблемой и самым неприятным моментом в этом случае будут следующие несколько лет, когда китайский IT-гигант будет критично зависим от США.

В дальнейшем же ситуация может только облегчиться – к 2025 году в мире выходят из под патентной и лицензионной защиты масса заявок середины 2000 годов, на которых в основном и базируется современные программы и аппаратное обеспечение. К настоящему же времени замедление и диверсификация по различным странам (в том числе – и в сторону Китая) инновационного процесса уже стали настолько заметными, что уже через десятилетие подавляющее технологическое лидерство США практически полностью исчезнет. После чего любые американские санкции будут просто бить по пустому месту.

Ещё одним подспорьем для Huawei станет массовый переход на свободное программное обеспечение. Это наглядно проявилось в ограничениях Google, касающихся операционной системы Android. Так как основной код этой ОС уже был передан Google в коллективное пользование (public domain) и снабжен свободной лицензией, американский гигант фактически не смог ограничить Huawei в его использовании.

Это подчеркнул и Huawei – китайская компания заявила, что, несмотря на отказ Google в поддержке Android для смартфонов и других устройств китайской компании, установленные на всех смартфонах и планшетах производства Huawei операционки Android, будут обновляться. В заявлении Huawei подчеркивается, что компания внесла существенный вклад в развитие операционной системы Android и в качестве одного из ключевых партнеров и тесно сотрудничала в деле развития «экосистемы» операционки Google – в силу чего создание своего «прошивки» Android не будет являться проблемой для китайского гиганта.

В общем, стоит следить за новостями. Судя по всему, администрация Трампа уже готова предлагать сделку по Huawei. Так как в ином варианте китайцев можно не сломать, а лишь закалить возможными трудностями на пути к суверенной китайской цифровой экономике, независимой от США.

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