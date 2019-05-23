Почему атака США на Huawei была ошибкой

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23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Герои Майдана примеряют шкуру Януковича

Первый кавалерийский наскок нового президента на старый парламент закончился фиаскоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Зеленский всего пару дней как у власти, а уже пропустил первый контрудар. Верховная рада отвергла его проект избирательной реформы, а спикер Парубий даже заявил, что чует запах новых «горящих шин», намекнув таким образом Зеленскому на третий Майдан. Похоже, сторонники старой власти не догадываются, что своим поведением они лишь подыгрывают Зеленскому перед выборами в новую Раду. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...

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            Геворг Мирзаян

            Почему атака США на Huawei была ошибкой

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 23 мая 2019, 11:36

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            Соединенные Штаты объявили вне закона китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. В результате компания, которая еще недавно планировала к 2020 году стать самым крупным брендом в области производства смартфонов, оказалась на грани краха.

            Проблема не только в том, что китайскую компанию изгнали с американского рынка (дошло до того, что группа сенаторов предлагает создать специальный фонд объемом 700 миллионов долларов, который будет помогать американским компаниям изымать продукцию Huawei из своих сетей). А в том, что США под страхом санкций и отлучения от американского рынка запретили всем своим и иностранным фирмам работать с Huawei. И многие фирмы подчинились – в частности, тот же Google. В результате, с конца августа телефоны Huawei потеряют доступ к системе Android. На новых аппаратах системы больше не будет, на старых она перестанет обновляться.

            Кроме того, по некоторым данным, от сотрудничества с китайской компанией планирует отказаться британский производитель чипов ARM, на основе продукции и технологий которого Huawei создавала свои аппараты. Судя по всему, в ближайшее время стоит ждать новых разрывов отношений – в том числе и на государственном уровне. Так, американцы давят на Южную Корею, дабы та отказалась от сотрудничества с Huawei.

            В самой компании уже называют происходящее «результатом политически мотивированного решения», и уверяют, что у нее есть «план Б». По некоторым данным, компания предвидела такое развитие событий (собственно, все предвидели после того, как Huawei бросила вызов могуществу и доходам западных телекоммуникационных гигантов, и, тем более, после ареста топ-менеджера Huawei в Канаде). Поэтому, в частности, накопила запасы иностранных чипов, а также других комплектующих. Этого объема может хватить на год работы под запретом. Кроме того, компания уже пообещала создать собственное программное обеспечение.

            Однако, что дальше? Программное обеспечение-то создать можно, но заменить западные чипы и их технологии будет на порядок сложнее. А эти проблемы в столь конкурентном бизнесе, как телекоммуникации, могут стать критичными. Неудивительно, что в ряде стран пользователи уже начали избавляться от телефонов Huawei, пытаясь продать их с рук. Однако, как можно догадаться, покупателей немного. Кроме того, компании прекратили или приостановили реализацию новых телефонов Huawei.

            Фото: Dado Ruvic/Reuters

            Пекин ответит

            И теперь вопрос в том, что скажут китайские власти. Да, публично в Пекине уже высказались. Министр иностранных дел Китая Ван И уже назвал атаку США на Huawei «экономическим запугиванием». Однако этот тезис никто и не оспаривает – даже в самих США.

            Американские СМИ – включая редакцию The Washington Post – уже просят Трампа выступить публично и четко разъяснить причины его атаки на Huawei, подвести доказательную базу. Ведь, как отмечает издание, на сегодняшний день ни США, ни их союзники не предоставили четких доказательств того, что китайская разведка использует Huawei для проникновения в сети других государств.

            Все ждут именно сущностного ответа Китая – и, не исключено, что он будет весьма серьезным. Да, раньше китайцы постоянно уступали американскому давлению. Уходили из стран, откуда американцы их прогоняли (из последних – Венесуэла), прогибались под незначительными санкциями и торговым шантажом, пытались найти компромисс и даже ели шоколадный тортик в Белом доме в тот момент, когда Трамп рассказывал им о бомбежках Сирии. В Пекине считали, что еще не накопили мышцу и жирок для конфронтации с Соединенными Штатами, и ждали своего часа. Однако действия США против Huawei показывают, что США намерены не дать китайцам все это накопить, поэтому в бой придется вступать сейчас.

            Ответом Китая могут стать серьезные санкции против американского бизнеса на китайском рынке, а также его частичное закрытие через еще большие протекционистские меры. Китайцы уже начали переориентацию работы своих компаний на национальный рынок и, судя по всему, продолжат действовать в этом направлении.

            Как ни странно, у Пекина есть шанс выиграть эту войну – ведь в ней американцы оказываются в дипломатической изоляции.

            Политический подтекст атаки на Huawei очевиден – а вместе с ним и нарушение Соединенными Штатами правил игры в глобальном мире. Американцы отказываются от принципов свободной торговли, честной конкуренции, и (как в случае с долларом) используют свой контроль над глобальными институтами и инструментами для давления на политических конкурентов.

            Естественно, каждая страна сделает выводы из этой ситуации и решит снизить зависимость от американских продуктов – долларов, операционных систем, чипов и т.п. Сделает упор на развитие собственных высокотехнологичных продуктов, а также обратит внимание на альтернативные американцам образцы – те же китайские. А, значит, у Huawei снова появится шанс стать самым крупным брендом в области производства смартфонов. Пусть и не к 2020 году, а чуть позже.


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