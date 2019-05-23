Почему атака США на Huawei была ошибкой

Соединенные Штаты объявили вне закона китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. В результате компания, которая еще недавно планировала к 2020 году стать самым крупным брендом в области производства смартфонов, оказалась на грани краха.

Проблема не только в том, что китайскую компанию изгнали с американского рынка (дошло до того, что группа сенаторов предлагает создать специальный фонд объемом 700 миллионов долларов, который будет помогать американским компаниям изымать продукцию Huawei из своих сетей). А в том, что США под страхом санкций и отлучения от американского рынка запретили всем своим и иностранным фирмам работать с Huawei. И многие фирмы подчинились – в частности, тот же Google. В результате, с конца августа телефоны Huawei потеряют доступ к системе Android. На новых аппаратах системы больше не будет, на старых она перестанет обновляться.

Кроме того, по некоторым данным, от сотрудничества с китайской компанией планирует отказаться британский производитель чипов ARM, на основе продукции и технологий которого Huawei создавала свои аппараты. Судя по всему, в ближайшее время стоит ждать новых разрывов отношений – в том числе и на государственном уровне. Так, американцы давят на Южную Корею, дабы та отказалась от сотрудничества с Huawei.

В самой компании уже называют происходящее «результатом политически мотивированного решения», и уверяют, что у нее есть «план Б». По некоторым данным, компания предвидела такое развитие событий (собственно, все предвидели после того, как Huawei бросила вызов могуществу и доходам западных телекоммуникационных гигантов, и, тем более, после ареста топ-менеджера Huawei в Канаде). Поэтому, в частности, накопила запасы иностранных чипов, а также других комплектующих. Этого объема может хватить на год работы под запретом. Кроме того, компания уже пообещала создать собственное программное обеспечение.

Однако, что дальше? Программное обеспечение-то создать можно, но заменить западные чипы и их технологии будет на порядок сложнее. А эти проблемы в столь конкурентном бизнесе, как телекоммуникации, могут стать критичными. Неудивительно, что в ряде стран пользователи уже начали избавляться от телефонов Huawei, пытаясь продать их с рук. Однако, как можно догадаться, покупателей немного. Кроме того, компании прекратили или приостановили реализацию новых телефонов Huawei.

Пекин ответит

И теперь вопрос в том, что скажут китайские власти. Да, публично в Пекине уже высказались. Министр иностранных дел Китая Ван И уже назвал атаку США на Huawei «экономическим запугиванием». Однако этот тезис никто и не оспаривает – даже в самих США.

Американские СМИ – включая редакцию The Washington Post – уже просят Трампа выступить публично и четко разъяснить причины его атаки на Huawei, подвести доказательную базу. Ведь, как отмечает издание, на сегодняшний день ни США, ни их союзники не предоставили четких доказательств того, что китайская разведка использует Huawei для проникновения в сети других государств.

Все ждут именно сущностного ответа Китая – и, не исключено, что он будет весьма серьезным. Да, раньше китайцы постоянно уступали американскому давлению. Уходили из стран, откуда американцы их прогоняли (из последних – Венесуэла), прогибались под незначительными санкциями и торговым шантажом, пытались найти компромисс и даже ели шоколадный тортик в Белом доме в тот момент, когда Трамп рассказывал им о бомбежках Сирии. В Пекине считали, что еще не накопили мышцу и жирок для конфронтации с Соединенными Штатами, и ждали своего часа. Однако действия США против Huawei показывают, что США намерены не дать китайцам все это накопить, поэтому в бой придется вступать сейчас.

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Ответом Китая могут стать серьезные санкции против американского бизнеса на китайском рынке, а также его частичное закрытие через еще большие протекционистские меры. Китайцы уже начали переориентацию работы своих компаний на национальный рынок и, судя по всему, продолжат действовать в этом направлении.

Как ни странно, у Пекина есть шанс выиграть эту войну – ведь в ней американцы оказываются в дипломатической изоляции.

Политический подтекст атаки на Huawei очевиден – а вместе с ним и нарушение Соединенными Штатами правил игры в глобальном мире. Американцы отказываются от принципов свободной торговли, честной конкуренции, и (как в случае с долларом) используют свой контроль над глобальными институтами и инструментами для давления на политических конкурентов.

Естественно, каждая страна сделает выводы из этой ситуации и решит снизить зависимость от американских продуктов – долларов, операционных систем, чипов и т.п. Сделает упор на развитие собственных высокотехнологичных продуктов, а также обратит внимание на альтернативные американцам образцы – те же китайские. А, значит, у Huawei снова появится шанс стать самым крупным брендом в области производства смартфонов. Пусть и не к 2020 году, а чуть позже.