Как обезопасить российские смартфоны от американцев

Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?

Современный рынок смартфонов контролируется двумя операционными системами: iOS и Android. Им принадлежит 99% всего рынка. При этом обе компании американские, а значит, они будут обязаны, даже если им это совсем невыгодно, выполнять нормы и законы США, в том числе различные ограничения в рамках торговой или санкционной войны. Фактически монопольное положение американцев на рынке операционных систем позволяет им использовать этот рычаг давления против крупных производителей, как это произошло с Huawei. И никто не сможет остановить США, если они решат перекрыть доступ к этим технологиям для целой страны.

Что будет, если в следующий раз США решат в рамках санкционной политики отключить российских пользователей и от Android, и от iOS?

«История с Huawei показывает, что международное разделение труда, свободная конкуренция заканчиваются. В области финансов нам показали это, когда отключали карточки Master Card и Visa. В области информационных технологий это показывают сейчас. Конечно, под ударом оказывается не только Huawei, а пользователи, которые ни в чем не виноваты, но они оказались заложниками политико-экономических решений», – говорит газете ВЗГЛЯД руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

«В такой обстановке любое уважающее себя государство, которое беспокоится о своих гражданах и своей безопасности, должно стремиться к созданию и развитию собственных операционных систем, программ и всего того, что нужно гражданам в работе с интернетом. Мы давно говорим об импортозамещении. Нашей стране нужно заняться созданием собственной операционной системы для смартфонов», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой.

Тем более что работа будет не совсем с нуля. «В реестре уже есть Sailfish, или российская мобильная операционная система «Аврора». И Касперский тоже подал заявку в реестр на свою мобильную ОС. Как минимум две собственные мобильные ОС уже есть. Поэтому создавать с нуля ничего не надо. Вопрос – насколько KasperskyOS пользуется спросом, насколько имеется экосистема, что является крайне важным. Пока у них не очень много приложений. Но ОС «Аврора» развивается, она поддерживает Office, почтовые сервисы и другие», – говорит генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«У России есть большой потенциал развития программного обеспечения. Нам обязательно надо развивать свое. Причем не только мобильные операционные системы, но и обычные операционные системы. Потому что

запрет мобильной операционной системы – это еще самая безвредная история, которая может случиться. Намного опасней, если будут отключаться Windows или серверные операционные системы. Тогда вы не сможете не то, что в «Вконтакте» зайти, а банковскую транзакцию провести, осуществить свою деятельность на работе»,

– предупреждает Илья Массух.

По его словам, в России есть решения не только для мобильных устройств, но и для серверных и десктопных устройств. «Евгений Касперский тоже собирается делать единую операционную систему, не только мобильную, но и для десктопов и планшетов», – добавляет Массух.

Что касается российской мобильной ОС «Аврора», то ее разработка идет на основании выкупленных прав и патентов. ОС Sailfish была разработана финской компанией в 2012–2013 годах (частично состоящей из бывших сотрудников Nokia). В 2016 году их партнером стала российская компания «Открытая мобильная платформа». В 2018 году Ростелеком выкупил 75% акций разработчика Sailfish. С этого момента Sailfish стала российской операционной системой под названием «Аврора».

По данным Ростелекома, «Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы – управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и другое. Она также обеспечивает функционал удаленного рабочего места – защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. ОС поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративного облака с использованием квалифицированной электронной подписи. Также доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другое.

Буквально недавно в мае Ростелеком выбрал трех поставщиков программно-аппаратных комплексов для проекта «Доверенная мобильная среда». Эти компании поставят 300 тыс. смартфонов на российской операционной системе «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) со средствами криптографической защиты информации. Впрочем, пока предполагается, что эти телефоны будут использовать только госорганы.

Но как сделать так, чтобы российская ОС «Аврора» в целях безопасности была установлена в каждом смартфоне, используемом в России?

На создание полноценной ОС, а не просто интерфейса, способного работать с контактами, сообщениями, простейшими приложениями и совершать звонки, потребуются огромные ресурсы и много лет, считает руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов. «Нельзя просто взять условный смартфон iPhone, Samsung или Huawei и поставить на него ОС на выбор. Так индустрия не работает», – говорит он.

Под ту же ОС «Аврора» необходимо разрабатывать отдельные смартфоны. «На это нужны бюджеты, подрядчик (производитель), договоренности с китайскими фабриками, выпускающими OEM модели для других производителей смартфонов», – поясняет Спиридонов.

Теоретически, по словам Спиридонова, российский разработчик ОС может подписать контракт с любым производителем смартфонов, это лишь вопрос бюджета. «Можно отдать миллиарды той же Huawei, и, пожалуйста, компания может заказать на китайской фабрике сборку смартфона с требуемой ОС», – говорит Спиридонов. Однако экономического смысла в подобных контрактах для мировых производителей нет.

Главный вопрос в том, чтобы наша ОС не отставала на порядок во всем от того же Android. Только в этом случае можно будет говорить о спросе на эти телефоны со стороны простых потребителей, и, собственно, в целом о рентабельности проекта.

«Любой смартфон – это не железо, это комплекс – железо плюс операционная система, которая заточена на работу именно на этом железе. И ОС должна работать хорошо, без ошибок, чтобы пользователю было удобно»,

– говорит руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Некоторые эксперты видят решение в законодательной инициативе. «Надо серьезно подходить ко всем этим рискам со стороны США, в том числе законодательно обязывать предустанавливать операционные системы на оборудование, продаваемое в России. У нас была похожая история ранее. В начале 90-х годов западные телевизоры в России показывали в черно-белом формате и требовался специальный адаптер PAL/SEСAM, чтобы экран мог давать цветную картинку. Тогда на законодательном уровне приняли решение, что все поставляемые в Россию телевизоры должны быть оборудованы этим адаптером. И это прошло абсолютно безболезненно и для россиян, и для западных производителей телевизоров. И в случае со смартфонами и компьютерами тоже может сработать», – считает Массух.

«Чтобы национальная ОС стояла на каждом смартфоне в пределах России, можно включить законодательные рычаги, а за пределами страны – надо только договариваться с производителями. Думаю, что Hyuawei сейчас будет вполне сговорчивым», – говорит Касперская.

Однако Коростелев сомневается, что удастся решить эту проблему сверху. «В смартфонах россиян стоит то, что они считают удобным для использования. Перевести в принудительном порядке всех – не получится. Такое возможно только если российские разработчики создадут несколько мобильных платформ, которые получат распространение во всем мире – тогда в условиях естественной конкуренции они будут стоять и на смартфонах части россиян», – говорит Коростелев.

«Основная причина распространенности существующих американских операционных систем Android и iOS в том, что ими много кто пользуется, есть большая и разветвленная экосистема: много устройств, поддерживающих эти ОС и много приложений. В этом плане делать свою собственную систему, которая должна работать на всех устройствах и которой будет пользоваться широкий круг граждан, нерентабельно, так как разработчики не захотят делать что-то под третью ОС», – объясняет Коростелев.

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Впрочем, России стоит продолжать развивать ОС «Аврора» и другие собственные национальные системы, создавать магазин приложений и полноценную экосистему. На первых порах та же «Аврора» будет служить на благо специальных категорий сотрудников – чиновников, военных, нефтяников, которые нуждаются в более высоком уровне защиты и более высоком уровне доверия к мобильной ОС. Только так Россия подготовится к худшему из возможных сценариев.

Если мир столкнется с очередными запретами использования американских служб Google и Apple, у России уже будут собственные самодостаточные сервисы на замену. Россия сможет быстро занять освободившуюся из-за санкций или политических запретов нишу, распространив технологии, разрабатываемые для корпоративных задач, на гражданский сектор.

«В целом все платформы зависят от сервисов американских компаний. И как только начнутся санкции, и официально эти сервисы перестанут работать, возникнет некая новая ниша, которую надо будет заполнить», – говорит Коростелев. Тот же Hyuawei оказался в такой ситуации, что может быть намного сговорчивей относительно установки российской ОС на свои гаджеты. Сразу после отключения от Android с 90-дневней отсрочкой, Китай заявил о создании собственной мобильной ОС.