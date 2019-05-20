Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:49  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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            Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

            Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под удар   20 мая 2019, 21:09
            Фото: Kin Cheung/AP/ТАСС
            Текст: Софья Незванова

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            Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю.

            19 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю. В качестве обоснования этих мер Вашингтон обвинил китайскую компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений – всего 13 пунктов. Официальные представители США уже сообщили агентству «Рейтер», что это решение затруднит дальнейшие продажи крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования из-за его зависимости от американских поставщиков комплектующих и программного обеспечения.

            Первой компанией, откликнувшейся на распоряжение сверху, стала Google, что сразу же привело к потерям обновлений системы Android на китайских смартфонах и доступа к таким популярным сервисам, как Google Play, браузер Chrome и YouTube. Такой шаг, как рассчитывают американские власти, может привести к полной неконкурентоспособности китайских смартфонов за пределами КНР. Кроме того, вслед за Google от сотрудничества с Huawei отказываются ведущие производители процессоров, чипов и однокристальных платформ, такие как Intel, Qualcomm и Broadcom.

            Судя по заявлениям представителей Huawei, к такому повороту событий в компании готовились давно. Как утверждает HiSilicon – дочерняя компания Huawei Тechnologies, занимающаяся выпуском микросхем, в течение последних лет она разрабатывали микросхемы, использование которых рассматривались как резерв на случай, если Huawei однажды не сможет закупать аналогичные микросхемы в США. Известно, что в китайских смартфонах высокого класса они уже используются – в прошлом году у HiSilicon было закуплено микросхем на сумму более 7,5 млрд долларов, у сторонних поставщиков – на сумму 21 млрд долларов. Что касается системы Android, то и здесь у Huawei тоже есть запасной план действий.

            «Мы подготовили нашу собственную операционную систему. Если когда-нибудь случится, что мы больше не сможем использовать эти системы, мы будем готовы. Это наш план Б. Но, конечно, мы предпочитаем работать с экосистемами Google и Microsoft», – сообщил в марте в интервью изданию WELT топ-менеджер Huawei Ричард Ю.

            Решение правительства США по Huawei действительно не было совершенно неожиданным – оно логично проистекало из 15-летней истории противостояния американских властей и китайской компании, обострившегося с началом открытой торговой войны. Еще в 2003 году американская телекоммуникационная компания Cisco обвинила Huawei в воровстве технологий и нарушении патентов.

            Эта история кончилась тем, что компания признала вину, однако новые претензии не заставили себя ждать. В 2008 году продукцию Huawei запретили использовать в любых, даже не секретных государственных и военных учреждениях США. Это обосновывалось тем, что компании якобы тайно сотрудничают с китайским правительством и министерством обороны (основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй некогда был инженером Народно-освободительной армии Китая). В 2012 году Конгресс США по этой же причине рекомендовал отстранить от любых сделок по слияниям и поглощениям американских компаний Huawei еще одного китайского лидера в сфере производства гаджетов, компанию ZTE.

            Новый виток противостояния начался в конце прошлого года, когда финдиректор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу была задержана в дружественной США Канаде. Американское правосудие выдвинуло в ее адрес обвинения в шпионаже и обмане американских банков в вопросе связи Huawei с некой гонконгской компанией Skycom, поставлявшей американские технологии в Иран в обход санкций. Произошло это всего через несколько часов после того, как американский президент Дональд Трамп и председатель КНР на встрече в Буэнос-Айресе договорились пойти на небольшое перемирие в торговой войне и попытаться выработать компромиссные позиции. За этим последовало решение Федеральной прокуратуры США начать расследование в отношении Huawei по подозрению в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров (в частности, компании Т-Mobile) в области роботизированных телефонов. Так что неудивительно, что именно Huawei вновь оказалась под ударом сразу после недавней серии новых резких заявлений властей КНР и США, которые фактически поставили крест на достижении мира.

            При этом администрация Трампа в последнее время не только агрессивно препятствовала закупкам оборудования Huawei, но и добивалась, чтобы правительства многих государств мира тоже отказались от сотрудничества с китайским производителем. «Угрозы сетям США имеют прямое отношение к безопасности наших союзников, так же как угрозы сетям союзников имеют прямое отношение к безопасности наших сетей», – заявил на недавно прошедшей в Барселоне выставке мобильных технологий Mobile World Congress 2019 зампомощника госсекретаря США по киберкоммуникациям и информационной политике Роберт Стрейер.

            Давление на Huawei уже увенчалось успехом за пределами США. Их ближайшие союзники в Тихоокеанском регионе – Австралия и Новая Зеландия – не допустили Huawei и ZTE к проектам по строительству 5G-сетей в своих странах. Японские власти утвердили новые правила госзакупок, которые не позволят правительственным организациям приобретать аппаратуру Huawei и ZTE.

            В Европе дальше всех пошла Прибалтика. В конце января депутаты сейма Литвы от партии Союз Отечества – Христианские демократы заявили о необходимости отказа от использования оборудования Huawei из тех соображений, что компания «широко известна своим агрессивным кибернетическим шпионажем». Спустя несколько недель претензии китайской компании предъявила Служба государственной безопасности Латвии, сообщив, что Huawei подозревается в передаче неких данных китайской разведке. О наличии вопросов к Huawei также сообщали власти Великобритании.

            Если посмотреть на развитие ситуации вокруг Huawei, вынеся за скобки конспирологию и шпионские страсти, то основной причиной усиления давления на китайскую компанию представляются ее настойчивые попытки войти на американский рынок.

            Последняя из них провалилась в прошлом году, когда на проходившей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES Huawei должна была объявить о партнерстве с одним из крупнейших в США сотовых операторов – AT&T, однако в последний момент американская компания отказалась продавать через свои салоны смартфоны Huawei. По данным издания The Information, этот отказ стал результатом политического давления – конгрессмены и сенаторы обратились в Федеральную комиссию по связи, чтобы заставить AT&T задуматься о возможных рисках в области безопасности. Аналогичная ситуация произошла с крупным сотовым оператором США Version, который ранее вел переговоры о продаже смартфонов с Huawei.

            Все претензии американских властей китайская компания, разумеется, отрицала. «Если вы говорите, что у Huawei есть проблемы в сфере кибербезопасности, по крайней мере, представьте какие-то доказательства, подтверждающие ваши заявления. Мы считаем, что претензии к Huawei должны основываться на фактах. Без них мы не принимаем и отвергаем все обвинения», – заявил гендиректор компании Кен Ху (Ken Hu) на пресс-туре, который в декабре прошлого года Huawei устроила для зарубежных журналистов, чтобы показать свою новую лабораторию кибербезопасности.

            Даже беглый анализ стратегии развития бизнеса Huawei дает понимание того, почему для китайцев так важен американский рынок. Компания из КНР делает одновременную ставку на рост по двум ключевым направлениям, которые дают эффект синергии – увеличение доходов и захват крупных долей перспективных рынков. За последнее десятилетие доходы Huawei выросли на порядок: в 2007 году выручка компании составляла 12,5 млрд долларов, а в прошлом году – уже 108,5 млрд. В 2018 году Huawei взяла новую символическую высоту – обошла Apple по количеству продаж и теперь уступает только южнокорейскому Samsung. Такой быстрый рост позволяет Huawei стремительно захватывать новые рынки. В России, например, в середине прошлого года доля Huawei на рынке смартфонов составляла 24,4% – несколько больше, чем у Samsung (23,2%) и существенно больше, чем у Apple (12,4%). Одновременно делается ставка на создание новых сегментов рынка – в последнее время компания делает особый упор на собственную линейку оборудования для строительства мобильных сетей пятого поколения (5G).

            Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что развитие событий вокруг Huawei приближает раскол некогда единого глобального потребительского рынка на две торговые зоны: «Американцы пытаются государственными методами защитить свой рынок, а это говорит о том, что конкуренцию они проиграли, потому что протекционизм и жесткие меры – это оружие слабого. Китайцы, напротив, выигрывают. В результате мир разделится на зоны, где будет продаваться дружественная продукция: в США и Евросоюзе – американская, а в Евразии – китайская. Это будет связано с политикой обмена и расширения квот между странами. Мы будем больше покупать китайских товаров, китайцы – наших. При этом американская продукция будет просто вышвыриваться с рынка евразийских товаров».

            За исчезновением китайских смартфонов с американских рынков, полагает Колташов, могут последовать такие же меры со стороны Китая в отношении американских товаров. Американцы же, в свою очередь, не ограничатся вытеснением только телекоммуникационных компаний из КНР со своего рынка.

            «Будут еще атаки на другие китайские компании, – прогнозирует эксперт. – Huawei – авангард китайского бизнеса, и дальше можно ждать еще более крупномасштабных сражений в торговой войне. Эта битва охватит огромное количество товаров – китайские конструкторы, игрушки, одежда, канцелярия, то есть китайцы в перспективе могут потерять американский рынок.

            У США есть план для Китая – вернуть его в 1990 год, то есть девальвировать юань и резко поднять зависимость Китая от американского рынка. Однако китайцы этот план не примут.

            В Китае понимают американскую дипломатическую тактику, которая выглядит так: они оказывают давление, потом вынуждают выполнить требования, чтобы это давление снизить, потом снова требования. То есть они управляют процессом по частям, поэтому никаких уступок нельзя делать».

            Но и американцы санкциями против Китая проблемы своей экономики не решат – структура импорта товаров в США вряд ли изменится к лучшему, добавляет Колташов. Китайцы же имеют возможность строить экономический блок вместе с другими новыми центрами мировой торговли, путь и менее сильными, например, с Россией, Ираном, Пакистаном, Индией и Турцией. Следовательно, в этот раскол мировой торговли будет втягиваться все больше количество товаров, особенно тех, аналоги которых могут производить противостоящие друг другу лагеря.

            «Аналоги, принадлежащие к другому лагерю, не будут допускаться на рынки самым жестким образом. Через некоторое время мы придем к разделению товаров на товары дружественной и недружественной экономики, изготовленные по соответствующим патентам. Если какой-нибудь продукт изготовлен по патентам недружественного государства, то никто это не будет признавать. По сути, это возврат к национальному патенту. Глобализация кончилась», – резюмирует Колташов.


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