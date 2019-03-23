В Европе не собираются отказываться от Huawei под давлением США

В новых рекомендациях Евросоюза по усилению контроля в области кибербезопасности не будет требования об отказе от китайской продукции Huawei при создании сетей 5G, к чему ранее призывали США; об этом сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Вице-президент Еврокомиссии и комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип через несколько дней представит рекомендации по контролю в области кибербезопасности, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства заверил, что в рекомендациях не будет требований об отказе от китайской продукции Huawei Technologies при создании сетей по стандарту 5G.

«Это рекомендация – расширять обмен информации по оценке безопасности критически важной цифровой инфраструктуры», – пояснил один из источникюв.

Отмечается, что пакет рекомендаций не будет обладать какой-либо юридической силой, но будет иметь политическую силу, которая может позволить ему стать законодательной нормой в странах ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО опасаются шпионства со стороны Huawei, а глава Объединенного командования ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что прекратит контракты с немецкими коллегами, если Берлин будет пользоваться услугами китайской компании для создания сетей 5G.