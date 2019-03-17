НАТО испугалось Huawei

В конфликт вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei оказался втянут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе опасаются, что эта фирма может шпионить за своими клиентами, пишет Defense News.

«Некоторые члены НАТО выразили свою озабоченность относительно Huawei и ее роли в обеспечении 5G. И, разумеется, НАТО принимает эти опасения всерьез», – передает слова Столтенберга RT.

Defense News пишет, что некоторые чиновники в администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить его подписать указ, который запретит американским компаниям приобретать оборудование Huawei, а глава Объединенного командования ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти пригрозил прекращением контактов с немецкими коллегами, если Берлин будет пользоваться услугами китайской компании для создания сетей 5G.

Huawei конкурирует с Apple и Samsung на рынке мобильных устройств и в сфере первенства в технологии 5G, но ряд правительств уже запретили китайской компании поставлять оборудование из-за опасений за режим безопасности. Huawei отрицает обвинения в шпионаже.

Столтенберг отметил, что в НАТО проводят консультации по поводу возможного запрета Huawei.

«Это отчасти торговый и экономический вопрос, однако у него могут быть также последствия с точки зрения обеспечения безопасности. Поэтому мы займемся этим вопросом и выясним, каким образом НАТО может лучше всего решить проблемы в плане вложений в инфраструктуру 5G», – заметил Столтенберг.

Ранее на этой неделе издание The Wall Street Journal заявило, что в отношениях между Китаем и США «открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках США помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G) на базе оборудования Huawei.