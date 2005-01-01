Китай и США вступили в борьбу за контроль над глобальными сетями связи

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в отношениях между Китаем и США «открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета».

Издание сообщило об «озабоченности» американских экспертов в области безопасности уязвимостью подводных кабельных систем, к созданию которых причастна китайская компания Huawei, передает ТАСС.

В то время, как Соединенные Штаты предпринимают меры, чтобы не допустить Huawei Technologies к созданию сетей мобильной связи следующего (пятого) поколения, китайская компания укрепляет позиции в создании сети подводных кабелей, по которым идет практически весь объем интернет-трафика, говорится в статье.

По сведениям издания, около 380 активно используемых подводных оптоволоконных кабелей обеспечивают передачу около 95% общего объема данных, что делает их критически важными объектами для экономики и национальной безопасности США.

В этой связи сотрудники американских органов безопасности и союзных США стран выражают озабоченность тем, что эти подводные кабели уязвимы для шпионажа, а причастность к их созданию Huawei «потенциально может укрепить позиции Китая», говорится в материале.

Издание напоминает, что в сентябре прошлого года дочерняя компания Huawei Marine Networks завершила прокладку оптоволоконного кабеля между Бразилией и Камеруном протяженностью около 6 тыс. км и приступила к прокладке кабеля, соединяющего Европу, Азию и Африку протяженностью 12 тыс. км.

По информации издания, всего китайская компания принимала участие в прокладке 90 подводных кабелей связи.

По словам директора Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора Национальной разведки США Уильяма Иванины, для подводных кабельных систем возникают угрозы безопасности. «Учитывая, что по этим системам осуществляется передача очень большого объема информации, обеспечение их безопасности является приоритетной задачей», – подчеркнул директор центра контрразведки США.

Напомним, на прошлой неделе Пекин пообещал защитить интересы китайских телекоммуникационных компаний, в том числе Huawei.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках США помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G) на базе оборудования Huawei.