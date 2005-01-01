Пекин пообещал защитить интересы китайских компаний

Власти Китая твердо намерены обеспечить защиту национальных телекоммуникационных компаний, в том числе Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы намерены твердо защищать интересы китайских компаний и граждан КНР, защищать их законные права», – заявил глава МИД КНР, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, власти Китая уже предприняли ряд шагов в этом направлении и намерены прорабатывать новые меры для решения этой проблемы.

Напомним, в минувшую субботу Китай потребовал от Канады немедленно освободить финдиректора Huawei. После этого сама Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию, заявив о нарушении ее конституционных прав.

Кроме того, Китай обвинил ранее задержанного канадского дипломата в шпионаже.