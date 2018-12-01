Китай потребовал от Канады немедленно освободить финдиректора Huawei

Посольства Китая в Оттаве потребовало от Канады отклонить запрос Соединенных Штатов об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и немедленно освободить ее в соответствии с положениями канадского закона об экстрадиции.

В посольстве подчеркнули, что «китайская сторона крайне недовольна» и решительно выступает против того, что Министерство юстиции Канады разрешало дальнейшее продолжение рассмотрения дела Мэн Ваньчжоу, передает ТАСС

«Это не просто судебное разбирательство, а преследование по политическим мотивам [представителя] китайской высокотехнологичной компании», – отмечается в заявлении диппредставительства КНР.

«Исходя из очевидного политического вмешательства в это дело, если Канада действительно соблюдает принципы верховенства закона и независимости судебной власти, то должна отклонить запрос Соединенных Штатов об экстрадиции и немедленно освободить Мэн Ваньчжоу в соответствии с положениями канадского закона об экстрадиции», – подчеркнули в дипмиссии.

Накануне министерство юстиции Канады выдало разрешение на продолжение рассмотрения дела об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, задержанной в Канаде по запросу из Вашингтона в декабре прошлого года

Ранее сингапурская The Straits Times написала, что задержание финансового директора Huawei в Канаде сыграет свою роль в торговых переговорах между Китаем и США и может вынудить Пекин пойти на уступки Вашингтону.