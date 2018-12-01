Канада дала ход делу об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Министерство юстиции Канады выдало разрешение на продолжение рассмотрения дела об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

В ведомстве отметили, что министерство былр удовлетворенр представленными на его рассмотрение согласно закону об экстрадиции документами, передает ТАСС.

«Официальные лица Министерства юстиции Канады выпустили разрешение на продолжение [рассмотрения дела], тем самым официально начав процесс об экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу», – сказали в канадском министерстве.

В ведомстве добавили, что слушания по делу назначены на 6 марта и пройдут в Ванкувере в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в 10.00 по местному времени (21.00 мск).

На время проведения судебного разбирательства Мэн Ваньчжоу будет оставаться на свободе в соответствии с ранее принятыми судом условиями ее освобождения под залог.

В ведомстве подчеркнули, что слушания об экстрадиции не являются судебным процессом и канадский суд не вынесет какого-либо приговора Мэн Ваньчжоу.

«Если этот человек в конечном итоге будет экстрадирован из Канады, чтобы предстать перед судом в другой стране, то его будут судить именно в этой стране», – уточнили в министерстве юстиции Канады.

Напомним, по мнению сингапурской The Straits Times, задержание финансового директора компании Huawei в Канаде сыграет свою роль в торговых переговорах между Китаем и США и может вынудить Пекин пойти на уступки Вашингтону.

В конце января Вашингтон потребовал от Оттавы выдачи финдиректора китайской компании Huawei, задержанной в Канаде по запросу США в декабре прошлого года.

Китайская компания Huawei отвергла все обвинения США, а Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от запроса об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.