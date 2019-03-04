Китай обвинил канадского дипломата в шпионаже

Бывшего вице-консула канадского посольства в Пекине Майкла Коврига обвинили в нарушении китайских законов и шпионаже.

Предполагается, что во время работы дипломатов с 2014 по 2016 годы он крал информацию, содержащую государственную тайну, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Также Коврига подозревается в подрыве национальной безопасности в то время, как он работал консулом в Гонконге после 2016 года. В материале отмечается, что Коврига был задержан по такому же подозрению, как и бизнесмен из Канады Майка Спэйвор, которого задержали ранее.

Отмечается, что Спэйвор предоставлял информацию дипломату.

Напомним, Ковриг был задержан в конце 2018 года в Китае. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что двух канадских граждан задержали незаконно.

Задержание Коврига состоялось на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. США запросили экстрадицию дочери основателя китайской компании в связи с подозрением в нарушении американских санкций против Ирана. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала ситуацию с задержанием и сообщала, какие последствия она будет иметь для Китая и России.