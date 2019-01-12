Оттава обвинила Пекин в «незаконном» задержании двух канадских граждан

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в канадский город Реджайна заявил, что власти Китая якобы незаконно задержали двух канадских граждан, нарушив в одном из этих случаев международные принципы дипломатического иммунитета.

Говоря о дипломатических трениях между Оттавой и Пекином после задержания в Ванкувере финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, Трюдо выразил мнение, что китайская сторона «незаконно задержала двух канадских граждан, причем в одном случае с неуважением к принципам дипломатического иммунитета», передает ТАСС.

В МИД Канады утверждают, что задержанный в Пекине Майкла Коврига по-прежнему числится в дипломатическом ведомстве, хотя и перешел на работу в частную компанию. Также в китайском городе Даньдун был задержан канадец Майкл Спэйвор.

В Китае задержанных канадцев обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн, отмечая, что это важнейший прецедент, от которого зависит очень многое – как для Китая, так и для России.

Пекин пригрозил «серьезными последствиями» Оттаве в случае, если финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде по запросу США, не будет освобождена.