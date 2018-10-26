Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
Перейти а раздел…

«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддаётся втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном всё больше превращается в политическую. Причем, для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
Обсуждение: 167 комментариев

Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 12 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны
          МИД объяснил, почему Россия не желает показывать США ракету 9М729Скончался актер Олег МартьяновГосдеп предложил спросить Японию о базе России в ВенесуэлеОхрана львовской тюрьмы убила российского защитника Донбасса
          Запланирован пуск «Булавы» с новой АПЛ «Князь Владимир»Президент Латвии заявил о необходимости отставки мэра РигиВ Европе увидели опасность в создании «новой церкви» на УкраинеМаск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом
          Москва указала на низкую поддержку резолюции Украины странами ООНСравнившую пенсионера с животным камчатскую чиновницу наказалиБритания вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войныДень рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

          авиация Северного флота


          Россия потеряла реальную возможность воздушной разведки в Арктике

          конкуренция с С-400


          Госдеп одобрил продажу Турции систем ПВО Patriot

          «Уверенно шагаем дальше!»


          Порошенко похвастался кредитом от МВФ

          Видео

          постпред России при ООН


          Небензя предупредил об угрозе южным регионам России

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          мирный договор


          Япония рискует расстаться с мечтой о Курильских островах навсегда

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

          Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатов   19 декабря 2018, 08:20
          Фото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Александр Колпаков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Торговая война Пекина с Вашингтоном всё больше превращается в политическую. Причем, для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить?

          Пекин способен сдерживать усиливающееся давление со стороны Запада за счет рычагов воздействия на тихоокеанских союзников США – Австралию и Новую Зеландию, говорится в статье, опубликованной в газете The Global Times. Как сообщил во вторник ТАСС, с таким призывом выступили аналитики издания, комментируя жесткие действия Вашингтона против китайской компании Huawei.

          «В этой сложной игре КНР должна сосредоточиться на пятистороннем разведывательном альянсе (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США – прим. ВЗГЛЯД), в особенности на австралийской, новозеландской и канадской сторонах, которые активно следуют за Вашингтоном», – говорится в редакционной статье The Global Times.

          Авторы напомнили, что Австралия и Новая Зеландия расположены далеко от США и западной Европы. Кроме того, Китай является ключевым торговым партнером обоих государств. «В итоге у нас есть достаточно возможностей для того, чтобы противостоять им», – делают вывод авторы статьи.

          Тем временем китайская газета рассчитывает, что Пекин не будет действовать на горячую руку. «Почти все союзники Соединенных Штатов поддерживают активные экономические и торговые связи с Китаем, для многих из них мы – крупнейший партнер. Пекину предстоит поступить так, чтобы они заняли нейтральную позицию в трениях между китайской стороной и Вашингтоном», – указывают политологи.

          «Если Пекин ответит жестко на решения Канберры, другие страны мира дважды подумают, прежде чем начать публично отказываться от продукции Huawei», – резюмируют они.

          По словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, газета The Global Times не выражает официальной точки зрения, а идейно близка националистическим кругам китайской элиты, сторонникам жесткого курса. Он согласен с тезисом о возможностях Китая влиять на Австралию и Новую Зеландию, поскольку эти страны «сильно зависят от китайского рынка, являются экспортерами в Китай сырьевой продукции, которая частично может быть замещена путем увеличения импорта тех же видов сырья из других источников, начиная Россией и заканчивая Африкой и Близким Востоком, хотя это приведет к существенным издержкам».

          «Тем не менее, возможности влияния Пекина на их политику ограничены. Опыт, в том числе и российский, показывает, что сильных экономических рычагов недостаточно

          , – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. – Сейчас в Австралии и Новой Зеландии развернута кампания по борьбе с китайским проникновением в местную политику. Идет поисков следов китайского влияния и вмешательства. Это сильно напоминает аналогичные антироссийские кампании в США. Кампании эти развиваются и как-то помешать этому Китай не может».

          Эксперты уверены, что Пекину не удастся вбить клин между США с одной стороны, и Австралией и Новой Зеландией – с другой. Если Китай и начнет бойкотировать эти две страны, то на позицию Трампа в торговой войне это вряд ли повлияет.

          Ранее для победы над США Китай решил ударить по Канаде, писала на прошлой неделе газета ВЗГЛЯД. Тогда в КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям.

          Еще в августе президент США Дональд Трамп запретил использование оборудования Huawei в госструктурах и у подрядчиков. После этого Австралия запретила Huawei обеспечивать технологию 5G на территории страны. В конце ноября аналогичное решение приняла и Новая Зеландия.

          Если Австралии и Новой Зеландии придется выбирать между Китаем и американцами, то «китайцам ничего особо не светит добиться – и эти страны будут действовать в рамках своего партнерства с США», заверил Кашин.

          «Однако китайцы лучше понимают внутреннюю политику этих стран. Мы-то ее вообще не знаем. Я не говорю, что все попытки Пекина провалится, но это, как минимум, нетривиальная задача... Но то, что в Пекине могут нанести им существенный экономический ущерб – это тоже ясно. Видимо, руководство этих стран будет до последнего пытаться избежать такого выбора. Насколько им удастся избежать этого – вопрос сложный. Сейчас все очень быстро меняется», – пояснил Кашин.

          Эксперт по Австралии, кандидат исторических наук Ирина Острах, напротив, уверена, что Канберра ни при каких обстоятельствах не решится на большую ссору с Пекином.

          «Американские президенты приходят и уходят, а Китай всегда думает тысячелетиями. Поэтому отношения могут быть заморожены, но только на время. Потому что в Австралию уже вложены колоссальные китайские инвестиции. И сегодня Канберра в целом ведет очень разумную дипломатию в тихоокеанском регионе. Австралия никогда не отвернется от Азии. Она ведь даже когда-то позиционировала себя, как Австралазия, – сказала Острах газете ВЗГЛЯД. – Например, когда-то даже был период, когда Великобритания для австралийцев вводила визы».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............