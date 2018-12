Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США 19 декабря 2018, 08:20

Фото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Александр Колпаков

Сообщить об ошибке • Торговая война Пекина с Вашингтоном всё больше превращается в политическую. Причем, для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Пекин способен сдерживать усиливающееся давление со стороны Запада за счет рычагов воздействия на тихоокеанских союзников США – Австралию и Новую Зеландию, говорится в статье, опубликованной в газете The Global Times. Как сообщил во вторник ТАСС, с таким призывом выступили аналитики издания, комментируя жесткие действия Вашингтона против китайской компании Huawei. «В этой сложной игре КНР должна сосредоточиться на пятистороннем разведывательном альянсе (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США – прим. ВЗГЛЯД), в особенности на австралийской, новозеландской и канадской сторонах, которые активно следуют за Вашингтоном», – говорится в редакционной статье The Global Times. Авторы напомнили, что Австралия и Новая Зеландия расположены далеко от США и западной Европы. Кроме того, Китай является ключевым торговым партнером обоих государств. «В итоге у нас есть достаточно возможностей для того, чтобы противостоять им», – делают вывод авторы статьи. Тем временем китайская газета рассчитывает, что Пекин не будет действовать на горячую руку. «Почти все союзники Соединенных Штатов поддерживают активные экономические и торговые связи с Китаем, для многих из них мы – крупнейший партнер. Пекину предстоит поступить так, чтобы они заняли нейтральную позицию в трениях между китайской стороной и Вашингтоном», – указывают политологи. «Если Пекин ответит жестко на решения Канберры, другие страны мира дважды подумают, прежде чем начать публично отказываться от продукции Huawei», – резюмируют они. По словам старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, газета The Global Times не выражает официальной точки зрения, а идейно близка националистическим кругам китайской элиты, сторонникам жесткого курса. Он согласен с тезисом о возможностях Китая влиять на Австралию и Новую Зеландию, поскольку эти страны «сильно зависят от китайского рынка, являются экспортерами в Китай сырьевой продукции, которая частично может быть замещена путем увеличения импорта тех же видов сырья из других источников, начиная Россией и заканчивая Африкой и Близким Востоком, хотя это приведет к существенным издержкам». «Тем не менее, возможности влияния Пекина на их политику ограничены. Опыт, в том числе и российский, показывает, что сильных экономических рычагов недостаточно , – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. – Сейчас в Австралии и Новой Зеландии развернута кампания по борьбе с китайским проникновением в местную политику. Идет поисков следов китайского влияния и вмешательства. Это сильно напоминает аналогичные антироссийские кампании в США. Кампании эти развиваются и как-то помешать этому Китай не может». Эксперты уверены, что Пекину не удастся вбить клин между США с одной стороны, и Австралией и Новой Зеландией – с другой. Если Китай и начнет бойкотировать эти две страны, то на позицию Трампа в торговой войне это вряд ли повлияет. Ранее для победы над США Китай решил ударить по Канаде, писала на прошлой неделе газета ВЗГЛЯД. Тогда в КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Еще в августе президент США Дональд Трамп запретил использование оборудования Huawei в госструктурах и у подрядчиков. После этого Австралия запретила Huawei обеспечивать технологию 5G на территории страны. В конце ноября аналогичное решение приняла и Новая Зеландия. Если Австралии и Новой Зеландии придется выбирать между Китаем и американцами, то «китайцам ничего особо не светит добиться – и эти страны будут действовать в рамках своего партнерства с США», заверил Кашин. «Однако китайцы лучше понимают внутреннюю политику этих стран. Мы-то ее вообще не знаем. Я не говорю, что все попытки Пекина провалится, но это, как минимум, нетривиальная задача... Но то, что в Пекине могут нанести им существенный экономический ущерб – это тоже ясно. Видимо, руководство этих стран будет до последнего пытаться избежать такого выбора. Насколько им удастся избежать этого – вопрос сложный. Сейчас все очень быстро меняется», – пояснил Кашин. На эту тему Эксперт по Австралии, кандидат исторических наук Ирина Острах, напротив, уверена, что Канберра ни при каких обстоятельствах не решится на большую ссору с Пекином. «Американские президенты приходят и уходят, а Китай всегда думает тысячелетиями. Поэтому отношения могут быть заморожены, но только на время. Потому что в Австралию уже вложены колоссальные китайские инвестиции. И сегодня Канберра в целом ведет очень разумную дипломатию в тихоокеанском регионе. Австралия никогда не отвернется от Азии. Она ведь даже когда-то позиционировала себя, как Австралазия, – сказала Острах газете ВЗГЛЯД. – Например, когда-то даже был период, когда Великобритания для австралийцев вводила визы».

