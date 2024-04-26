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МВД сообщило о новой схеме хищения денег у ветеранов
Мошенники в преддверии Дня Победы придумали новую схему хищения денег у ветеранов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, выявлены ко Дню Победы были созданы ресурсы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты до 300 тыс. рублей, при этом решение требуют принять очень быстро, передает ТАСС.
Волк добавила, что необходимым условием мошенники называли оплату «комиссии» и введение данных банковской карты.
«Это очередная мошенническая схема», – сказала она. Волк призвала граждан быть бдительными.
Ранее «Сбер» сообщил о преступной схеме оформления займов через запись на «Госуслугах».