Еще один гражданин Канады задержан в Китае

Оттаве следует держать дистанцию по отношению к гегемонии США, пишут китайские СМИ, комментируя задержание в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Тем временем появилась информация о том, что в самом Китае задержан уже второй гражданин Канады.

В среду глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила, что китайские власти могли задержать еще одного гражданина Канады, передает ТАСС.

Globe and Mail пишет, что в Китае, предположительно, задержали еще одного гражданина Канады Майкла Спэйвора, который помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В Канаде заявляли, что Мэн Ваньчжоу могут освободить, если Вашингтон до 8 января 2019 года не направит Оттаве официальный запрос о ее экстрадиции.

Global Times (структурное подразделение китайской газеты «Жэньминь жибао») призвала Канаду «выполнять свои обязательства» и не ставить «юрисдикцию длинной руки» третьего государства выше основополагающих прав Пекина».

Как пишет газета, задержание Мэн Ваньчжоу нарушает соглашение Китая и Канады об экстрадиции, которого вполне достаточно для отказа Вашингтону, но Канада все равно ждет указаний США.

«Разве не имеем мы право после этого называть Канаду 51-м американским штатом?» – заявило издание.

Китайская сторона подчеркивает разницу между задержанием Мэн Ваньчжоу в Канаде и бывшего канадского дипломата Майкла Коврига в Китае. Указывается, что Мэн Ваньчжоу не нарушала канадских законов, а «Ковриг арестован в Китае» за то, что совершил на китайской территории.

Ковриг подозревается в подрыве национальной безопасности Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьцзинбао».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах задержания Ваньчжоу Мэн.