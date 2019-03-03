Финдиректор Huawei подала в суд на Канаду

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство Канады, агентство пограничных служб (CBSA) и королевскую канадскую конную полицию, заявив о нарушении ее конституционных прав, пишет газета Globe and Mail.

В заявлении юридической фирмы Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей интересы Ваньчжоу, говорится, что уведомление о подаче иска было предоставлено в верховный суд Британской Колумбии 1 марта, передает РИА «Новости».

Защитники Ваньчжоу заявили, что сотрудники CBSA «под видом рутинного пограничного контроля незаконно подвергли [финдиректора Huawei] задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств от нее ее до того, как ее арестовали и обеспечили исполнение ее прав».

Сторона Ваньчжоу требует выплаты компенсаций за «злоупотребление служебным положением и неправомерное лишение свободы».

2 марта китайские власти заявили Канаде решительный протест в связи с решением министерства юстиции этой страны об экстрадиции Ваньчжоу в США. Пекин подчеркнул, что претензии к финдиректору Huawei обусловлены политическими мотивами. Китайская сторона потребовала немедленно освободить Ваньчжоу.