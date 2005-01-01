Вице-президент Бразилии объяснил причину нападок США на компанию Huawei

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти республики не видят оснований для ограничения деятельности китайской телекоммуникационной компании Huawei, назвав опасения США по поводу безопасности всего лишь предлогом для борьбы за рынок мобильной связи пятого поколения (5G).

По словам политика, Бразилиа не разделяет опасений Вашингтона по поводу того, что Huawei якобы может предоставлять властям Китая секретную информацию, передает ТАСС.

«Идет борьба за [рынок технологии] 5G, <...> [в которой] безопасность – всего лишь предлог», – заявил Моурау в интервью изданию Folha de S.Paulo перед визитом в США.

Он подчеркнул, что в Бразилии рассматривают Китай в качестве «стратегического партнера, а не стратегической угрозы». «У нас свои интересы», – отметил бразильский политик.

Напомним, в четверг Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной связи пятого поколения. Ранее стало известно, что в Европе решили не отказываться от оборудования китайской компании Huawei под давлением США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД