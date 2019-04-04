Первая страна начала коммерческое использование сетей 5G

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, говорится в пресс-релизе министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Накануне три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc., начали предоставление услуг в этом формате, передает РИА «Новости».

Планируется, что сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, таких как Сеул, а к концу 2019 года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.

Глава южнокорейского министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Ю Ен Мин заявил, что страна «сможет выйти на передовые позиции в эре 5G», став первым в мире государством, которое начало коммерческое использование сети.

Он отметил, что «правительство намерено приложить все возможности, чтобы стать ведущим игроком в мире в области сетей 5G».

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Данная технология также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

Ранее стало известно, что лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом, собрался научить Сибирь ускорять интернет.

Также сообщалось, что в новых рекомендациях Евросоюза по усилению контроля в области кибербезопасности не будет требования об отказе от китайской продукции Huawei при создании сетей 5G, к чему призывали США.

До этого СМИ сообщали, что в НАТО опасаются шпионства со стороны Huawei, а глава Объединенного командования ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявлял, что прекратит контракты с немецкими коллегами, если Берлин будет пользоваться услугами китайской компании для создания сетей 5G.