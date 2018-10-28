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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
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В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

            Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфонов   20 марта 2019, 13:10
            Фото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Никита Коваленко

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            «Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом.

            Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) будут проходить практику в Японии. Об этом договорились руководители НГУ и нобелевский лауреат Хироси Амано, сообщил в конце прошлой недели новосибирский региональный портал VN.ru. Профессор одной из наиболее престижных высших школ Японии, Университета Нагои, Амано на днях стал почетным профессором НГУ.

            Планируется, что в ведущем сибирском вузе ученый прочитает курс лекций по материаловедению и под его руководством молодые физики будут проводить свои исследования. «Это та специальность, за которую господин Амано получил Нобелевскую премию», – отметил ректор НГУ, член-корреспондент РАН Михаил Федорук (к слову, коллега Амано – физик). «Я тоже, как и ученые Новосибирского университета, провожу исследования в области полупроводников и очень хотел бы переключиться с фундаментальной науки на прикладную, особенно в области компьютерных технологий и приложений», – рассказал профессор Амано о своих планах порталу новосибирского заксобрания.

            Самую престижную научную награду Амано получил в 2014 году, вместе с двумя другими японскими учеными – Исаму Акасаки и Сюдзи Накамурой. Как сообщала тогда газета ВЗГЛЯД, физики были награждены за изобретение, сделанное еще в 1989-м – за энергоэффективный и экологически чистый источник света, синий светодиод (LED). Такие сверхъяркие светодиоды сделали возможным создание ярких и энергосберегающих источников белого света. Синие диоды на основе нитрида галлия используются в современных ЖК-панелях, экранах смартфонов, энергоэффективных лампочках. «С появлением светодиодных ламп у нас теперь есть более долгосрочные и более эффективные альтернативы старым источникам света», – говорилось в заявлении Нобелевского комитета.

            О своих нынешних планах в качестве преподавателя НГУ Хироси Амано рассказал газете ВЗГЛЯД.

            ВЗГЛЯД: Господин Амано, какова цель вашего нынешнего приезда в Россию?

            Хироси Амано: Цель моего визита – провести лекцию для студентов НГУ. Также я планирую обсудить и начать совместную работу с учеными Новосибирского университета.

            ВЗГЛЯД: Почему вы захотели работать именно в НГУ? Что вас мотивирует?

            Х. А.: Причина в том, что Новосибирский университет занимает высокие позиции в международных рейтингах, особенно по физике. Было бы очень интересно наладить с НГУ обмен студентами, я приехал для этого.

            ВЗГЛЯД: Какие исследования вы планируете проводить?

            Х. А.: Мы исследуем силовую энергию, особенно влияние на силовую электронику – устройства, созданные из новейших материалов.

            ВЗГЛЯД: Хотели бы вы получить еще одну Нобелевскую премию, но уже вместе с российскими учеными?

            Х. А.: Да, конечно!

            ВЗГЛЯД: Что вы можете сказать о научном потенциале ваших российских коллег?

            Х. А.: Потенциал русских ученых очень высок, особенно в фундаментальной физике и вообще в фундаментальных науках. Русские ученые лучшие в мире, у них высочайший уровень.

            ВЗГЛЯД: В таком случае почему деятельность российских ученых должным образом не отмечает Нобелевский комитет?

            Х. А.: Проблема в финансировании. Она существует не только в России, но и в Японии. 

            ВЗГЛЯД: Какова, на ваш взгляд, главная проблема современной российской науки?

            Х. А.: Я обнаружил, что уровень преподавания физики в Новосибирске невероятно высок. Но системная проблема – в сокращении фундаментальных исследований. Та же проблема имеет место и в Японии. У нас растет количество прикладных научных исследований, а вот количество фундаментальных сокращается.

            ВЗГЛЯД: Как вам кажется, вы могли бы помочь российской науке?

            Х. А.: Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами.

            ВЗГЛЯД: Если вы будете преподавать в НГУ, означает ли это, что какое-то время вы будете жить в России?

            Х. А.: Я постараюсь выстроить свой график таким образом, чтобы бывать в России как можно чаще, настолько, насколько это возможно. Мне тяжело самому контролировать свой график, этим занимается мой университет.

            ВЗГЛЯД: Готовы ли вы к суровому сибирскому климату?

            Х. А.: Расстояние между Японией и Новосибирском не такое большое. Тут довольно тепло, я ожидал, что будет холоднее. Мне очень нравится погода в Новосибирске, она замечательная.

            ВЗГЛЯД: Говорят, что вы и ваша жена очень хорошо относитесь к России. Правда ли это? Что вам здесь особенно нравится?

            Х. А.: Да, это так. Особенно меня привлекает российская наука. Поэтому я и собираюсь проводить здесь исследования. Много всего интересного, особенно нравится еда. Русские производят впечатление очень добрых людей.

            ВЗГЛЯД: Ваша жена преподавала японский язык в Новосибирском государственном педагогическом университете. Как ей понравился этот опыт?

            Х. А.: Я считаю, что это был замечательный опыт. Мы надеемся, что многим в Новосибирске будет интересно изучать японский язык.

            ВЗГЛЯД: Сейчас технология, за которую вы получили Нобелевскую премию, используется в различных отраслях промышленности и в технике, включая лампы, мобильные телефоны, телевизоры и т. д. Довольны ли вы своим вкладом в развитие современной науки и технологий?

            Х. А.: В некотором смысле и да, и нет. Я не вполне доволен, потому что могу внести вклад только в изобретение, но не в инновации. Над инновациями работают производители. С другой стороны, я рад, что моим изобретением пользуются миллионы людей по всему миру.

            ВЗГЛЯД: Планируете ли вы продолжать исследования в этом направлении?

            Х. А.: Нет, мы сместили фокус внимания, но все равно собираемся изучать применение нитрид-галлиевых светодиодов в электронике. Это транзисторная технология.

            ВЗГЛЯД: Работаете ли вы еще над какими-нибудь проектами и технологиями?

            Х. А.: Да, сейчас мы работаем над силовой электроникой и беспроводными сетями 5G. Мы можем использовать технологию нитрид-галлиевых голубых светодиодов для более быстрого интернета.


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