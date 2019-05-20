Эксперт рассказал о последствиях решений США для владельцев смартфонов Huawei

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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

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Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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«Красный май» перевернул мир с ног на голову

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В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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            Эксперт рассказал о последствиях решений США для владельцев смартфонов Huawei

            20 мая 2019, 16:34

            Текст: Ольга Самофалова

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            «В случае блокировки Huawei можно легко перейти на любые другие смартфоны, те же китайские или корейские, в которых привычная операционная среда и программы. Но в крайнем случае пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку», – говорит о последствиях блокировки программ Google в китайских смартфонах исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

            «Это нерыночное решение. Как ассоциация мы всегда выступаем против любых барьеров, за честную и свободную конкуренцию. Любые торговые барьеры, а это не что иное, как барьер, вредны. Их нужно не возводить, а, наоборот, убирать», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.   

            Речь идет о решении Минторга США внести Huawei в черный список. Компания Google из-за страха перед американскими властями может заморозить отношения с китайским производителем гаджетов.

            Неофициально сообщается, что Huawei потеряет доступ к технологиям и ПО Google, если те не находятся в открытом доступе. В частности, речь идет об обновлениях ОС Android и программах Google. То есть у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, ни к почте Gmail, ни к картам и другим программам.

            Google и Huawei попытались успокоить клиентов. Представители Google сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей. Что касается новых гаджетов, то в корпорации пока пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

            В Huawei заявили, что компания продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание. 

            С одной стороны, это сенсационная новость, но, с другой стороны, на фоне торговой войны США с Китаем не такая уж и неожиданная.

            Американцы давно показали, как они любят избавляться от конкурентов нерыночными методами. Можно провести параллель с нерыночными мерами борьбы США против «Северного потока – 2» и против российских поставок газа ради того, чтобы продвинуть американский сжиженный природный газ на европейский рынок.

            «Что касается потребителя, то он вынужден жить в условиях любых ограничений и приспосабливаться к ним. Мой прогноз по истории с Huawei – что стороны все-таки сумеют договориться. Вряд ли столь крупные игроки будут действительно заблокированы, поэтому маловероятно, что потребитель пострадает. Торговые войны должны касаться бизнеса, а не потребителя», – говорит Николай Комлев.

            Однако исключать худшего варианта никогда нельзя. «Если будут блокировки, то мы в России уже натренированы.

            Часть блокировок всегда можно обойти, будучи немножко более умным пользователем. Любое ограничение наносит россиянам не только вред, но и тренирует наши мозги.

            У нас умеют с помощью анонимайзеров (прокси-серверов) устанавливать системы обхода блокировок», – добавляет эксперт.

            «Если, к примеру, заблокируют «Айфоны», то у других конкурентов – Xiaomi и т. д. – нет такой же привычной программной среды, и потребителю было бы действительно тяжело. А в случае блокировки Huawei можно легко перейти на любые другие смартфоны, те же китайские или корейские, в которых привычная операционная среда, привычные программы. Но в крайнем случае пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку. Но весь привычный софт, если клиент работает в облаке, сохранится», – объясняет Комлев.

            «Более того, я думаю, конкуренты воспользуются этой ситуацией и будут звать пользователей переходить к ним со скидками или за символическую стоимость. Любой конкурент будет рад перетащить клиента на свою платформу, технологии, базу. Поэтому большой проблемы для пользователей не вижу. Не думаю, что об этом нужно сильно беспокоиться», – заключает собеседник газеты ВЗГЛЯД.



             
             
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