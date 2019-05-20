Эксперт рассказал о последствиях решений США для владельцев смартфонов Huawei

«В случае блокировки Huawei можно легко перейти на любые другие смартфоны, те же китайские или корейские, в которых привычная операционная среда и программы. Но в крайнем случае пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку», – говорит о последствиях блокировки программ Google в китайских смартфонах исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

«Это нерыночное решение. Как ассоциация мы всегда выступаем против любых барьеров, за честную и свободную конкуренцию. Любые торговые барьеры, а это не что иное, как барьер, вредны. Их нужно не возводить, а, наоборот, убирать», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Речь идет о решении Минторга США внести Huawei в черный список. Компания Google из-за страха перед американскими властями может заморозить отношения с китайским производителем гаджетов.

Неофициально сообщается, что Huawei потеряет доступ к технологиям и ПО Google, если те не находятся в открытом доступе. В частности, речь идет об обновлениях ОС Android и программах Google. То есть у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, ни к почте Gmail, ни к картам и другим программам.

Google и Huawei попытались успокоить клиентов. Представители Google сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей. Что касается новых гаджетов, то в корпорации пока пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

В Huawei заявили, что компания продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

С одной стороны, это сенсационная новость, но, с другой стороны, на фоне торговой войны США с Китаем не такая уж и неожиданная.

Американцы давно показали, как они любят избавляться от конкурентов нерыночными методами. Можно провести параллель с нерыночными мерами борьбы США против «Северного потока – 2» и против российских поставок газа ради того, чтобы продвинуть американский сжиженный природный газ на европейский рынок.

«Что касается потребителя, то он вынужден жить в условиях любых ограничений и приспосабливаться к ним. Мой прогноз по истории с Huawei – что стороны все-таки сумеют договориться. Вряд ли столь крупные игроки будут действительно заблокированы, поэтому маловероятно, что потребитель пострадает. Торговые войны должны касаться бизнеса, а не потребителя», – говорит Николай Комлев.

Однако исключать худшего варианта никогда нельзя. «Если будут блокировки, то мы в России уже натренированы.

Часть блокировок всегда можно обойти, будучи немножко более умным пользователем. Любое ограничение наносит россиянам не только вред, но и тренирует наши мозги.

У нас умеют с помощью анонимайзеров (прокси-серверов) устанавливать системы обхода блокировок», – добавляет эксперт.

«Если, к примеру, заблокируют «Айфоны», то у других конкурентов – Xiaomi и т. д. – нет такой же привычной программной среды, и потребителю было бы действительно тяжело. А в случае блокировки Huawei можно легко перейти на любые другие смартфоны, те же китайские или корейские, в которых привычная операционная среда, привычные программы. Но в крайнем случае пользователю, конечно, придется потратиться на новую трубку. Но весь привычный софт, если клиент работает в облаке, сохранится», – объясняет Комлев.

«Более того, я думаю, конкуренты воспользуются этой ситуацией и будут звать пользователей переходить к ним со скидками или за символическую стоимость. Любой конкурент будет рад перетащить клиента на свою платформу, технологии, базу. Поэтому большой проблемы для пользователей не вижу. Не думаю, что об этом нужно сильно беспокоиться», – заключает собеседник газеты ВЗГЛЯД.