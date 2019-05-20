В Google рассказали о работе приложений у владельцев Huawei

Представители Google сообщили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей.

По данным Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google – ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим, сообщает РИА «Новости».

В корпорации уточнили, что пытаются разобраться с последствиями решения американских властей, но пока никаких других подробностей там не сообщили.

Ранее стало известно, что министерство торговли США намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список, обвинив ее в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США».

Позже сообщалось, что американские компании, работающие в сфере IT-технологий, приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei.