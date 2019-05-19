Трамп оставил Huawei без поддержки Google

Бизнес-контакты между Google и Huawei приостановлены после того, как Вашингтон решил внести китайскую компанию в черный список, сообщают источники.

Теперь Huawei потеряет доступ к технологиям и ПО Google, если те не находятся в открытом доступе. В частности, речь идет об обновлениях ОС Android и программах Google, то есть Huawei не сможет устанавливать на свои устройства Google play и Gmail, передает ТАСС.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. США пообещали внести компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. В ответ Huawei предсказала отставание США в 5G.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД