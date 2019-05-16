Трамп объявил в США режим ЧП из-за угрозы шпионажа

Глава американского государства Дональд Трамп запретил сделки, ставящие, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп подписал исполнительный указ «Обеспечение безопасности информационных технологий и технологий связи, а также цепочки поставок услуг», который «объявляет режим национального чрезвычайного положения относительно угроз против информационных технологий и технологий связи».

Американскому минторгу поручили «запрещать транзакции», приводящие к риску для нацбезопасности США, передает РИА «Новости».

Таким образом США хотят защититься от «иностранных противников», которые, по словам Трампа, «все больше создают и используют уязвимости в информационных технологиях и технологиях связи и услугах, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации».

Трамп подчеркнул угрозу «в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США». Он хочет «уравновесить открытость инвестиционного климата» в данной сфере защитой от существующих угроз.

При этом США не говорят, направлен ли новый указ против компании Huawei и Китая. Утверждается, что документ «подписан без отношения к конкретным компаниям или странам», но при этом речь идет и о защите следующего поколения телекоммуникаций.

Министерство торговли США в течение пяти месяцев подготовит новые правила работы на рынке телекоммуникационных услуг страны, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме.

По данным издания Financial Times, некоторые из сотрудников администрации США на протяжении нескольких месяцев подталкивали Трампа к подписанию указа на фоне растущей обеспокоенности внутри служб безопасности и разведслужб США относительно уязвимости беспроводных сетей для шпионажа со стороны Китая, но Трамп опасался за торговую сделку с Пекином.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Соединенных Штатов помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G), а также о том, почему США проигрывают битву за Европу.

При этом отношения США и Китая обострились в связи с новым витком торговой войны.

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