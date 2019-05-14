Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.

«Предыдущий опыт стал свидетельством того, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее. Если кто-то устроит войну на пороге нашего дома, то мы будем биться до победного конца», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что США не будут недооценивать решимость и готовность Китая бороться за свои интересы.

Напомним, 11 мая Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов, после чего Китай ввел ответные пошлины.

В России отметили, что торговая война США и Китая отрицательно скажется на мировом экономическом климате.