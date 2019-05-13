Китай ответил США масштабными пошлинами

Минфин КНР объявил о введении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тыс. видов продукции из США, сообщает Global Times.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю на случай принятия ответных мер на введение американских пошлин на китайские товары. Он заявил, что «в Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес».

11 мая Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов.

Вашингтон обвинял Пекин в том, что тот отказался от договоренностей по торговле и якобы «сорвал сделку».

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