Трамп пригрозил Китаю на случай ответного повышения пошлин

Лидер США Дональд Трамп пригрозил Китаю на случай принятия ответных мер на введение американских пошлин на китайские товары.

«В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу). Поэтому Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, Пекин сильно пострадает, если не заключит соглашение по торговле с США. В таком случае компаниям придется переехать из Китая в другие страны.

«Слишком дорого покупать в Китае. У вас была прекрасная сделка, почти завершенная, а вы отказались», – добавил Трамп.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что торговые отношения Вашингтона и Пекина развиваются в интересах Соединенных Штатов.

11 мая Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Ранее Вашингтон обвинил Пекин в отказе от договоренностей по торговле и «срыве сделки», пообещав с 10 мая поднять пошлины на импортируемые из Китая товары. Китай в ответ пригрозил США «необходимыми контрмерами».