Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые отношения Вашингтона и Пекина развиваются в интересах Соединенных Штатов.

«Мы находимся (в отношениях) с Китаем именно там, где хотим быть», – написал Трамп в Twitter, напомнив, что Пекин нарушил договоренности с Вашингтоном и попытался пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки.

«Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в качестве пошлин», – добавил Трамп, пообещав потратить вырученные средства на развитие сельского и помощь голодающим во всем мире.

Ранее Трамп призвал власти Китая не ждать новых выборов президента США в расчете на победу кандидата от Демократической партии.

11 мая Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Ранее Вашингтон обвинил Пекин в отказе от договоренностей по торговле и «срыве сделки», пообещав с 10 мая поднять пошлины на импортируемые из Китая товары до 25 процентов. Китай в ответ пригрозил США «необходимыми контрмерами».

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