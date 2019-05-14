Песков предсказал последствия торговой войны США и Китая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что торговая война США и Китая отрицательно скажется на мировом экономическом климате.

«Безусловно, торговая война между США и Китаем не может не иметь последствия для общего экономического, для всемирного экономического климата. Это, скорее, последствия со знаком минус, чем со знаком плюс», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что торговые баталии Вашингтона и Пекина – это не война России.

«Вашингтон и Пекин могут вести эти торговые войны, но это не наша война. Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с Соединенными Штатами», – добавил Песков.

Напомним, 11 мая Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов, после чего Китай ввел ответные пошлины.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем выгодно России экономическое противостояние США и Китая.