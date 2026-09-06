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    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Хантер Байден готов пойти в президенты США ради наркоманов
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    От украинских ударов погибли три жителя Белгородской области
    Американский «царь санкций» побывал в Москве
    Иран заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    6 сентября 2026, 11:59 • Новости дня

    В Ростовской области возобновили движение поездов после атаки ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ростовской области полностью восстановили движение пассажирских поездов, прерванное ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    Слюсарь в своем канале в Max подтвердил нормализацию ситуации на железной дороге. «По состоянию на 9:40 [мск] на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередности», – сообщил глава области.

    Ранее Слюсарь сообщил, что в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростове-на-Дону пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали 11 человек.

    В июле губернатор Юрий Слюсарь ввел в Ростове-на-Дону режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков дронов.

    6 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками

    Ушаков: Спецпосланникам были даны четкие оценки по ситуации на СВО

    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения СВО, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Помощник президента отметил подготовку Уиткоффа и Кушнера к украинскому вопросу и поискам его разрешения.

    «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – сообщил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

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    5 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке

    Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией

    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи ответил на обвинения в связях с Россией, опубликовав фотографию в советской шапке-ушанке и с рюмкой водки.

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.

    «Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.

    Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.

    Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции

    Эксперты: Отказ США от проекта Equal Earth связан с территориальными претензиями Вашингтона

    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дискуссия вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса – принятия Генассамблеей ООН картографической проекции Equal Earth – неожиданно обнажила глубинные механизмы американской внешней политики, это голосование стало маркером сразу нескольких тревожных для Вашингтона процессов, рассказали эксперты газете ВЗГЛЯД. США оказались единственной страной, которая выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку новой картографической проекции.

    «Ситуация с проекцией Equal Earth лишний раз подтверждает: наука, особенно в западном прочтении, давно перестала быть нейтральной сферой. Она встроена в систему обслуживания интересов правящего класса. Те, кто поддерживает существующую повестку, получают гранты, публикации, доступ в медиа. Те, кто занимает альтернативную позицию, оказываются аутсайдерами. Поэтому попытки Вашингтона подать свой отказ как борьбу с «идеологической повесткой» выглядят лукавством: идеологизирована именно американская наука, работающая на сохранение статус-кво», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    За нежеланием менять картографическую проекцию стоят конкретные геополитические и экономические интересы. По словам эксперта, это прежде всего Арктика.

    «Разворачивается серьезная битва за арктические акватории: помимо колоссальных природных ресурсов, это контроль над спутниковыми группировками, баллистикой ракет через Северный полюс, стратегическими маршрутами. США активно пытаются воспрепятствовать развитию российского Северного морского пути, лоббируя идею о том, что ряд проливов не относится к акватории России, а является международным. Пересмотр карт в любом виде для Вашингтона опасен, потому что география – это не только суша или море. Это недра, полезные ископаемые, контроль над пространством и в конечном счете – возможность диктовать условия», – пояснил спикер.

    Селезнев отметил, что американцы всегда действуют избирательно: когда им выгодно, они объявляют свою позицию «прописной истиной» и «незыблемым законом». «Когда же возникает риск, что международное решение ограничит их свободу маневра, они его блокируют. Характерно, что Вашингтон до сих пор не присоединился к целому ряду международных соглашений, включая морские. Логика гегемона проста: любые международные договоренности для него не указ, если они мешают диктовать волю другим», – добавил собеседник.

    По мнению политолога, нельзя игнорировать и тот факт, что инициативу продвигал Африканский союз. «Противостояние Глобального Севера и Глобального Юга никуда не делось – более того, оно нарастает. В основе западной политики лежит ограниченное мышление, унаследованное от Томаса Мальтуса и его современной версии – «теории золотого миллиарда»: ресурсов на всех не хватит, численность населения планеты нужно сокращать. Отсюда войны, эпидемии (с учетом всей истории с биолабораториями), голод и искусственное поддержание нестабильности», – рассуждает эксперт.

    Африка сегодня все больше осознает свою субъектность. Континент находится в фокусе внимания мировых держав благодаря колоссальным природным богатствам и относительной легкости их добычи. По словам Селезнева, африканские лидеры все чаще демонстрируют самостоятельность, и это безумно раздражает Запад, привыкший за столетия колониализма и рабовладения к односторонней эксплуатации.

    «Когда Африка идет вразрез с линией Вашингтона, гегемон огрызается и пытается поставить ее на место. Но Африка уже не та, что была десятилетия назад.

    Регион интересен всем – и Западу, и Китаю, и России, для которой сейчас происходит своего рода «второе пришествие» на континент: слишком многое было построено в советскую эпоху и слишком многое мы тогда оставили», – сказал Селезнев.

    Отдельного внимания заслуживает упоминание Вашингтоном «вопросов репараций». «Сама постановка вопроса удивляет. Американцы никогда никому репарации не платили и платить не собираются. Их логика всегда была обратной: с кого-то потребовать, отжать по полной, а потом объявить, что «так и было». Поэтому ссылка на угрозу репараций – это скорее попытка найти формальный повод для блокирования неудобной инициативы, чем реальное опасение», – считает политолог.

    Показательно, что даже ближайшие союзники по НАТО и G7 не поддержали Вашингтон. «Этому есть простое объяснение: выгода от сохранения прежней картографической модели есть только у США. То, чего боится Вашингтон – пересмотр границ, акваторий, зон влияния – его союзников волнует в меньшей степени. И хотя у ряда стран есть свои интересы, например, в Арктике, они не настолько критичны, чтобы идти на открытую конфронтацию с большинством в ООН ради американских амбиций», – пояснил декан.

    Есть и более циничная версия: союзники постепенно осознают, что они для США — расходный материал. «Президент Турции Тайип Эрдоган точно сформулировал принцип нынешнего времени: если ты не сидишь за столом переговоров, тебя подают в меню. Союзники Вашингтона давно находятся в этом меню, но проблема в том, что их политический истеблишмент слишком недалек, чтобы всерьез об этом рефлексировать», – отметил эксперт.

    В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что

    спор вокруг картографической проекции Equal Earth только на первый взгляд кажется узкоспециальным.

    «На самом деле он вскрывает куда более глубокий процесс: меняющееся отношение США к международным институтам и к самой географии как инструменту политики. У администрации Дональда Трампа сформировалось особое отношение к названиям и картам. Мы уже видели переименование Мексиканского залива в Американский, озера Онтарио – в озеро Америка. Теперь заявлено о планах изменить названия океанов. Это не просто эксцентричные жесты. За ними стоит логика: если картография закрепляет существующие названия и делает их общепринятыми, то контроль над картой – это контроль над реальностью», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, американцы уже занимаются фактическим территориальным переделом и разговоры о Гренландии – не фантазии. «Там живет всего около 60 тысяч человек, и многие уже не исключают, что в случае присоединения остров переименуют в «Трампландию». Канада как 51-й штат – тоже не шутка: даже если прямой аннексии не произойдет, вопрос о развале страны на несколько частей вполне реален. В американском экспертном сообществе ходят карты, согласно которым все, что к северу от Панамского канала, должно стать территорией США – включая Мексику и прочие государства. Перспективная цель Вашингтона – распространение влияния на весь Североамериканский континент», – рассказал американист.

    Что касается океанов, то здесь аппетиты наталкиваются на реальность: на Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы выходят десятки государств, и силовым методом переименовать их не удастся, но сама попытка показательна.

    Более широкий контекст – пересмотр отношения США к ООН в целом. Васильев отметил, что в республиканском истеблишменте все громче звучат разговоры о том, что Организацию пора отправить на свалку истории.

    «Для демократов ООН – это инструмент управления миром через известную структуру, которую можно подмять под себя. Для республиканцев – пережиток ялтинско-потсдамской системы, который больше не нужен», – пояснил политолог.

    Изначально ООН задумывалась Рузвельтом как прообраз мирового правительства и само название указывало на этот замысел. «Предполагалось, что пять держав с правом вето возьмут на себя ответственность за мировую безопасность и станут ядром глобального управления. Но единства между ними не получилось, и проект забуксовал... Сегодня республиканцы вернулись к классической имперской логике: мир однополярный, США должны опираться на собственную силу, как Римская империя, и никакие международные форумы им не нужны. Отсюда и скепсис по отношению к ООН», – говорит эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выступил против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, которая точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    США стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции. Документ поддержали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Американский представитель Ярина Ференцевич перед голосованием назвала документ частью «радикального идеологического проекта». По мнению Вашингтона, обсуждение картографических проекций и вопросов репараций отвлекает ООН от ее прямых обязанностей – решения реальных проблем международной безопасности, мира и межгосударственных отношений.

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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

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    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

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    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток

    Путин поручил прекратить удары по Киеву из-за визита переговорщиков США

    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток, передает ТАСС. Решение принято в связи с визитом американской делегации.

    «Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее в украинских средствах массовой информации появились сообщения, что в Вооруженных силах Украины объявлен режим прекращения огня. Он будет действовать с 5 по 8 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой о приостановке взаимных ударов. Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали визит в Москву и Киев на 5-6 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временном прекращении огня.

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    5 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине и экономике Украины
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине и экономике Украины
    @ Метинвест

    Tекст: Андрей Резчиков

    Остановка доменных печей металлургического комбината «Каметсталь» – это удар одновременно по военно-промышленному комплексу, по экспортному потенциалу и по той экономической базе, которая еще позволяла Киеву финансировать боевые действия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным украинских СМИ, комбинат, расположенный в Днепропетровской области, после российского удара полностью остановил работу.

    «Комбинат обеспечивал стабильный выпуск стали – около двух млн тонн в 2025 году. Его продукция шла не только на экспорт, но и на производство укреплений, элементов военной техники, метизов. Остановка двух доменных печей означает полную заморозку последующих переделов: конвертерного и прокатного цехов. Завод больше не может производить арматуру, катанку и фасонный прокат – именно ту номенклатуру, которая используется при строительстве фортификационных сооружений и в военном производстве», – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

    По оценке спикера, восстановить производство быстро не удастся. «Если металл внутри печей застыл, потребуются месяцы работ: либо выжигание так называемого козла кислородом, либо полная перекладка огнеупорной футеровки. Это делает невозможным не только текущий выпуск, но и возвращение к прежним объемам в обозримой перспективе», – прогнозирует собеседник.

    Дандыкин подчеркнул, что «Каметсталь» – не просто поставщик для украинского ВПК, но и источник валютной выручки от экспорта стали в Европу. Поэтому остановка комбината «бьет по экспортным доходам, которые и так сократились после перекрытия морских путей через одесские порты».

    «Железнодорожная логистика также под постоянным давлением: выводятся из строя локомотивы и тяга. Все это в комплексе лишает украинский бюджет ресурсов, необходимых в том числе для финансирования оборонных программ», – добавил эксперт.

    Дандыкин считает, что альтернативных поставщиков внутри страны, способных заменить выпавшие объемы, нет. «Украина исторически была поставщиком металла, а не импортером. Создавать новые мощности или перенастраивать цепочки в условиях боевых действий – задача нереалистичная», – пояснил спикер.

    Показательно, что «Каметсталь» – это город в городе, предприятие, о котором еще Леонид Брежнев писал в своей книге «Возрождение» (в те годы оно называлось Днепровским металлургическим заводом им. Ф. Э. Дзержинского, на нем работал отец будущего генсека СССР).

    «После Великой Отечественной войны металлургические заводы юга страны восстанавливались усилиями целого государства – с медалью за восстановление предприятий юга. Сегодня о таких масштабных восстановительных работах речи не идет: у Киева нет ни людей, ни денег, ни времени», – рассуждает эксперт.

    Дандыкин подчеркивает, что российские удары наносятся и по олигархическим структурам, которые десятилетиями паразитировали на советском наследстве. «Ринат Ахметов, Петр Порошенко (экс-президент Украины, внесен Россией в список террористов и экстремистов) и другие теряют активы, которые кормили их и одновременно работали на военную машину. В этом есть элемент исторической справедливости», – считает Дандыкин.

    Эксперт напомнил, что остановка «Каметстали» – не единичный эпизод. Ранее уже наносились удары по «Мотор Сич», Днепропетровскому заводу, «Южмашу». «Идет планомерное выбивание тех предприятий, которые еще сохраняли оборонное значение. Подземные заводы не спасут: на каждый такой объект найдется средство поражения», – полагает собеседник.

    Все это происходит на фоне общего коллапса: украинская энергетика деградирует, финансовые ресурсы истощены, западные деньги дают все неохотнее. «Переговорные позиции Киева слабеют с каждым днем, и условия любого будущего урегулирования будут жестче, чем обсуждались ранее. Остановка доменных печей – это не просто производственная авария, а еще один шаг к неизбежной развязке», – подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». В Минобороны России назвали оба предприятия «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    По данным украинских СМИ, комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), после удара полностью остановил работу. На предприятии прекратили функционировать две доменные печи. На комбинате также повреждено агломерационное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура.

    Руководство компании «Метинвест» (владелец завода) заявило, что масштаб разрушений велик, цеха фактически остановлены, а точные сроки восстановления назвать пока невозможно – сначала необходимо разобрать завалы.

    Для «Метинвеста» это уже второй серьезный удар по производственным мощностям за последний месяц. В августе этого года в результате аналогичных прилетов была полностью остановлена работа другого гиганта компании – комбината «Запорожсталь» в Запорожье. Операционный директор группы назвал этот период самым тяжелым в 20-летней истории компании.

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    6 сентября 2026, 02:15 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США

    КСИР заявил об ударе ракетами по авианосцу и эсминцу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаке баллистическими ракетами американских авианосца и эсминца, о чем сообщило агентство IRNA.

    «Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции атаковали американских агрессоров несколькими баллистическими ракетами, поразив авианосец и эсминец, которые преследовали иранские корабли и участвовали в военно-морской блокаде», – передает IRNA.

    В КСИР добавили, что два военных корабля были вынуждены покинуть зону конфликта из-за повреждений и опасений новой атаки.

    Ранее КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Глава Пентагона Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров.

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    5 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Латвия и Литва вновь демонстрируют готовность действовать вопреки собственной экономической логике, сообщения о возможном полном запрете транзита российского зерна через порты этих стран – продолжение той самоубийственной политики, которую прибалтийские элиты ведут уже не первый год, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич.

    «Для российского экспорта потеря прибалтийского транзита не станет катастрофой. Собственная портовая инфраструктура на Балтике – Высоцк, Усть-Луга, Санкт-Петербург – способна оперативно принять дополнительные объемы. Более того, у России есть и другие морские выходы: Мурманск, Архангельск, тихоокеанские порты», – отметил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    «Главное – собственные порты на Балтике и Севере. Если же говорить о полном обходе недружественных вод, то есть маршруты через Каспий и Иран – дороже и дольше, но вполне реализуемо», – полагает эксперт.

    Собеседник напомнил, что Россия никогда не просила соседей о транзите «из милости» – за услуги платятся деньги по мировым ценам. «Если прибалтийские государства отказываются от этих доходов, насильно заставить их зарабатывать никто не может и не будет», – подчеркнул собеседник.

    Экономический ущерб для самих Латвии и Литвы очевиден, добавил спикер. «Их железные дороги и порты построены исключительно под обслуживание российских грузов. В отличие от Германии, находящейся в центре европейской транспортной сети, Прибалтика – тупик. Заменить выпадающие российские объемы нечем: любые грузы из Казахстана или Средней Азии все равно должны идти через территорию России, а Москва не обязана решать проблемы Риги или Вильнюса», – пояснил Межевич.

    Таким образом, в любом случае пострадает от этих запретов только сама Прибалтика. «Ее порты окончательно потеряют грузопоток, железные дороги деградируют, а бюджеты лишатся последних источников доходов. Очередной «громкий» политический жест обернется очередным шагом к экономическому коллапсу», – прогнозирует политолог.

    Люди, которые 30-35 лет назад строили прибалтийскую модель экономики на транзитных функциях, «сегодня либо умерли, либо уехали, либо молчат – любое слово в пользу связей с Россией стало политическим преступлением». «Нынешние руководители стран Балтии, судя по всему, не в состоянии просчитать последствия своих решений», – полагает эксперт.

    Ввести запрет на транзит российского зерна, не нарушая формально законодательство ЕС и ВТО, можно – например, затеяв бесконечный «капитальный ремонт» пунктов пропуска. «Но это лишь подтверждает абсурдность ситуации. В любой стране железнодорожные пассажирские перевозки убыточны, их субсидируют за счет грузовых. Отказавшись от грузового транзита, Латвия и Литва уничтожают и пассажирское сообщение, и всю логистическую отрасль», – считает собеседник.

    По словам Межевича, ключевое отличие прибалтийских стран от Германии, Франции или Италии – они не видят перспектив разрешения конфликта. «С Берлином и Парижем Москве, вероятнее всего, предстоит договариваться после смены политических поколений. А вот будут ли через 10 лет существовать Эстония, Латвия и Литва в нынешнем формате – большой вопрос. Их элиты это интуитивно чувствуют, отсюда и стремление максимально навредить России, даже ценой саморазрушения», – пояснил спикер.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру в Черном море.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз сельхозпродукции.

    Правительство Латвии назначило официальное заседание по этому вопросу на 8 сентября. При этом страна ужесточает проверки на границе. Как заявил премьер-министр Андрис Кульбергс, к инспекциям привлекут украинские спецслужбы и экспертов по продовольственной безопасности. Их задача с помощью франко-британских систем верификации выявлять, не является ли это зерно незаконно вывезенным с контролируемых Россией украинских территорий.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна. При этом Вильнюс сделал важное исключение: запрет не затронет транзит зерна в Калининградскую область. Сухопутный коридор через Литву продолжит действовать, чтобы избежать обострения вокруг блокировки эксклава.

    На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна. Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев этого года отсюда было перевезено 47 тыс. тонн российского зерна. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    До сих пор порты стран Прибалтики переваливали сравнительно немного российского зерна – около одного млн тонн за прошлый сезон. Однако сейчас российские экспортеры только на август и сентябрь подали заявки на перевозку по железной дороге в направлении Балтики сразу на пять млн тонн. По оценкам Российского зернового союза, потенциальный объем экспорта через Прибалтику в этом сезоне может достигнуть 5-6 млн тонн, а при подключении Эстонии – 10 млн тонн.

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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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