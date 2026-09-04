В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Песков: США могут потребовать от Киева прекратить атаки во время визита Уиткоффа
Вашингтон может потребовать от Киева приостановить атаки на время визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков допустил вероятность подобного требования со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».
По его словам, американская администрация может настоять на временном прекращении украинских атак на период визита американской делегации.
«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
Дмитрий Песков также категорически исключил возможность заключения каких-либо прямых соглашений между Москвой и Киевом по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали рабочие поездки в Москву и Киев.
Ранее СМИ анонсировали скорый совместный визит спецпосланников в Россию и на Украину.
Помощник президента России Юрий Ушаков официально подтвердил информацию о приезде американской делегации.