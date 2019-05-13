Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны?

В понедельник минфин КНР объявил о введении с 1 июня пошлин на американские товары в размере от 5 до 25 процентов. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа. Тот, напомним, обвинил Пекин в «срыве сделки» (торговых переговоров двух стран) и поручил ввести 25-процентные пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая. Новые американские пошлины коснутся практически всех поставок из КНР, стоимость которых оценивается в 300 млрд долларов.

Ранее в понедельник Трамп пообещал, что в случае, если Пекин предпримет контрмеры, «в Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес».

Заметим, что американские биржи уже отреагировали на эскалацию торговой войны Вашингтона и Пекина – после заявления минфина Китая в понедельник был зафиксирован резкий спад ключевых индексов.

Также в понедельник глава российской дипломатии Сергей Лавров напомнил китайскому коллеге Ван И о позиции Москвы. «Мы не приемлем попытки действовать в (международных) торговых вопросах в обход норм Всемирной торговой организации», – цитирует Лаврова ТАСС. При этом очевидно, что и Соединенные Штаты, и Китай действуют без оглядки на ВТО.

Очевиден вопрос – каких последствий нужно ожидать от торговой войны и может ли Россия извлечь какую-либо выгоду из разногласий двух наиболее мощных экономик мира?

Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский заявил газете ВЗГЛЯД, что в «торговой войне» победителей быть не может.

«Я выгоды особой не вижу, – сказал эксперт. – 20% мирового ВВП – это Китай, и еще 20% – США. То есть примерно 40% мирового ВВП ведут между собой борьбу. Для России здесь ничего хорошего нет. Мы от этого ничего не выиграем, и китайцы ничего не выиграют, и американцы проигрывают».

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По оценке Островского, до пошлин доля США во внешней торговле Китая составляла 13%, теперь она уменьшится до 6–7%. Сокращение будет и по экспорту, и по импорту, прогнозирует Островский. Однако, отмечает он, эти рынки будут замещены ЕС и странами начатой Китаем инициативы «Один пояс – один путь», в которую входят 120 государств.

В то же время эксперт оговорился, что для Москвы какая-то выгода от «торговой войны» все же есть. «Конечно, мы можем выйти на китайский рынок с товарами, которые не сможет поставлять Америка. Это, прежде всего, соевые бобы. Однако полностью заместить американские бобы мы не сможем. Автомобили тоже не можем. Металл – можем, хотя Китай сам производит его в огромном количестве. Нефть, природный газ мы как поставляли, так и будем поставлять. Торговая война на поставку этих ресурсов не может повлиять», – сказал Островский.

Добавим, что увеличению китайских «аппетитов» по части нефтепродуктов косвенно помогают американцы. В ожидании инициированных Трампом санкций против Ирана в апреле Китай ввез 43,7 млн тонн нефти, более чем по 10 млн баррелей в день (на 11% больше, чем год назад). По оценкам экспертов, Россия оказалась на втором месте после Саудовской Аравии.

Китай является крупнейшим потребителем энергоносителей, снижение темпов роста экономики Поднебесной может сказаться на потреблении, следовательно, ударит по цене энергоносителя – а это явно нам невыгодно. «Китаю крайне важен доступ к сырью для энергоносителей. С этой точки зрения усилились инвестиции в российскую энергетику: шельфовые проекты, сжижение газа, инфраструктурные проекты и переработку газа», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В целом в среднесрочный период – на ближайшие два года – противостояние Пекина и Вашингтона может стать хорошей возможностью для укрепления позиций России, полагает эксперт. Абзалов заметил, что Китай в свое время так же укрепил свои позиции на фоне противостоянии России и США. «Россия может повысить конкурентоспособность в тех сегментах, по которым не могут договориться Вашингтон и Пекин. Например, соя: мы высаживаем ее на Дальнем Востоке именно с расчетом на китайский рынок, а также свинина. Важнейшим фактором является поставка энергоносителей и нефтегаза», – пояснил Абзалов.

Он считает, что рынок Китая в ближайшее время будет серьезно увеличиваться за счет замещения угля. «Это хорошая возможность для наших поставок, тем более «Сила Сибири» завершается», – считает эксперт.

Кроме того, противостояние США и Китая приводит к тому, что целый ряд вопросов нельзя решить без участия Москвы. Среди них вопросы, связанные с инфраструктурой, финансированием и вооружением. Китай также начинает активно использовать Шелковый путь для поставки товаров, минуя морские порты, которые контролируются американскими коллегами. Таким образом становится актуальным путь, который идет через территорию России, и Северный морской путь.

Противостояние США и КНР также дает России активные переговорные позиции, считает Абзалов. «Трамп не может блокировать продажу нефти Ирана без нас. Активно купировать активность Ирана в Сирии, деятельность Китая в Иране», – пояснил Абзалов.

Он отметил, что «торговая война» серьезно бьет по темпам роста экономики, и это видно уже в текущем году.

Больше всего потерял Евросоюз.

«Основной локомотив – Германия – испытывает очень серьезные проблемы с темпами прироста из-за кампаний как со стороны Вашингтона, так и со стороны Китая», – сказал эксперт.

Если же отношения между Китаем и США превратятся в полноценное противостояние с полным блокированием товарооборота, то в долгосрочной перспективе это серьезно ударит по экономикам всех стран, считает Абзалов.

«Кризис не выгоден ни США, ни Китаю, потому что в Америке скоро выборы, а Китаю физически нельзя допускать снижение темпов роста более пяти процентов. Жестокая и затяжная война России невыгодна, но краткосрочное противостояние, которое сохранится до президентских выборов в США и будет разворачиваться не только в экономике, нам выгодно», – заключил эксперт.