Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

            В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВП   13 мая 2019, 18:40
            Фото: Brian Snyder/Reuters
            Текст: Дарья Рыночнова

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            Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны?

            В понедельник минфин КНР объявил о введении с 1 июня пошлин на американские товары в размере от 5 до 25 процентов. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа. Тот, напомним, обвинил Пекин в «срыве сделки» (торговых переговоров двух стран) и поручил ввести 25-процентные пошлины почти на весь оставшийся импорт из Китая. Новые американские пошлины коснутся практически всех поставок из КНР, стоимость которых оценивается в 300 млрд долларов.

            Ранее в понедельник Трамп пообещал, что в случае, если Пекин предпримет контрмеры, «в Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес».

            Заметим, что американские биржи уже отреагировали на эскалацию торговой войны Вашингтона и Пекина – после заявления минфина Китая в понедельник был зафиксирован резкий спад ключевых индексов.

            Также в понедельник глава российской дипломатии Сергей Лавров напомнил китайскому коллеге Ван И о позиции Москвы. «Мы не приемлем попытки действовать в (международных) торговых вопросах в обход норм Всемирной торговой организации», – цитирует Лаврова ТАСС. При этом очевидно, что и Соединенные Штаты, и Китай действуют без оглядки на ВТО.

            Очевиден вопрос – каких последствий нужно ожидать от торговой войны и может ли Россия извлечь какую-либо выгоду из разногласий двух наиболее мощных экономик мира?

            Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский заявил газете ВЗГЛЯД, что в «торговой войне» победителей быть не может.

            «Я выгоды особой не вижу, – сказал эксперт. – 20% мирового ВВП – это Китай, и еще 20% – США. То есть примерно 40% мирового ВВП ведут между собой борьбу. Для России здесь ничего хорошего нет. Мы от этого ничего не выиграем, и китайцы ничего не выиграют, и американцы проигрывают».

            По оценке Островского, до пошлин доля США во внешней торговле Китая составляла 13%, теперь она уменьшится до 6–7%. Сокращение будет и по экспорту, и по импорту, прогнозирует Островский. Однако, отмечает он, эти рынки будут замещены ЕС и странами начатой Китаем инициативы «Один пояс – один путь», в которую входят 120 государств.

            В то же время эксперт оговорился, что для Москвы какая-то выгода от «торговой войны» все же есть. «Конечно, мы можем выйти на китайский рынок с товарами, которые не сможет поставлять Америка. Это, прежде всего, соевые бобы. Однако полностью заместить американские бобы мы не сможем. Автомобили тоже не можем. Металл – можем, хотя Китай сам производит его в огромном количестве. Нефть, природный газ мы как поставляли, так и будем поставлять. Торговая война на поставку этих ресурсов не может повлиять», – сказал Островский.

            Добавим, что увеличению китайских «аппетитов» по части нефтепродуктов косвенно помогают американцы. В ожидании инициированных Трампом санкций против Ирана в апреле Китай ввез 43,7 млн тонн нефти, более чем по 10 млн баррелей в день (на 11% больше, чем год назад). По оценкам экспертов, Россия оказалась на втором месте после Саудовской Аравии.

            Китай является крупнейшим потребителем энергоносителей, снижение темпов роста экономики Поднебесной может сказаться на потреблении, следовательно, ударит по цене энергоносителя – а это явно нам невыгодно. «Китаю крайне важен доступ к сырью для энергоносителей. С этой точки зрения усилились инвестиции в российскую энергетику: шельфовые проекты, сжижение газа, инфраструктурные проекты и переработку газа», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

            В целом в среднесрочный период – на ближайшие два года – противостояние Пекина и Вашингтона может стать хорошей возможностью для укрепления позиций России, полагает эксперт. Абзалов заметил, что Китай в свое время так же укрепил свои позиции на фоне противостоянии России и США. «Россия может повысить конкурентоспособность в тех сегментах, по которым не могут договориться Вашингтон и Пекин. Например, соя: мы высаживаем ее на Дальнем Востоке именно с расчетом на китайский рынок, а также свинина. Важнейшим фактором является поставка энергоносителей и нефтегаза», – пояснил Абзалов.

            Он считает, что рынок Китая в ближайшее время будет серьезно увеличиваться за счет замещения угля. «Это хорошая возможность для наших поставок, тем более «Сила Сибири» завершается», – считает эксперт.

            Кроме того, противостояние США и Китая приводит к тому, что целый ряд вопросов нельзя решить без участия Москвы. Среди них вопросы, связанные с инфраструктурой, финансированием и вооружением. Китай также начинает активно использовать Шелковый путь для поставки товаров, минуя морские порты, которые контролируются американскими коллегами. Таким образом становится актуальным путь, который идет через территорию России, и Северный морской путь.

            Противостояние США и КНР также дает России активные переговорные позиции, считает Абзалов. «Трамп не может блокировать продажу нефти Ирана без нас. Активно купировать активность Ирана в Сирии, деятельность Китая в Иране», – пояснил Абзалов.

            Он отметил, что «торговая война» серьезно бьет по темпам роста экономики, и это видно уже в текущем году.

            Больше всего потерял Евросоюз.

            «Основной локомотив – Германия – испытывает очень серьезные проблемы с темпами прироста из-за кампаний как со стороны Вашингтона, так и со стороны Китая», – сказал эксперт.

            Если же отношения между Китаем и США превратятся в полноценное противостояние с полным блокированием товарооборота, то в долгосрочной перспективе это серьезно ударит по экономикам всех стран, считает Абзалов.

            «Кризис не выгоден ни США, ни Китаю, потому что в Америке скоро выборы, а Китаю физически нельзя допускать снижение темпов роста более пяти процентов. Жестокая и затяжная война России невыгодна, но краткосрочное противостояние, которое сохранится до президентских выборов в США и будет разворачиваться не только в экономике, нам выгодно», – заключил эксперт. 


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