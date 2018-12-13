Китай готов довести войну с Америкой до первой крови

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15 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
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        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Китай готов довести войну с Америкой до первой крови

          Президент Финляндии (справа) согласился помочь Канаде, но призвал «не трясти указкой» перед Пекином   15 января 2019, 18:30
          Фото: Thomas Peter/Reuters
          Текст: Дмитрий Баврин

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          Пекин резко поднял ставки в противостоянии Вашингтону по «делу Huawei», сделав заложником ситуации канадское правительство. Дополнением к серии арестов канадцев на территории КНР стал смертный приговор в отношении одного из них. Если конфликт не удастся разрешить, случится непоправимое. Канада уже обратилась за помощью к Финляндии. А в КНР вспомнили о «Северном потоке – 2».

          Во времена «холодной войны» Финляндия неоднократно выступала посредником между Москвой и Вашингтоном при урегулировании особо трудных, подчас – кризисных вопросов. Отдельный строкой в этом смысле идет саммит 1975 года на высшем уровне, по итогам которого была подписана знаменитая Хельсинская декларация, нацеленная на смягчение отношений между западным и восточным блоками.

          Спустя 43 года все тот же Хельсинки принял у себя саммит Путин-Трамп. Подписанием сколь-либо важных документов он не ознаменовался, но до сих пор остается единственной площадкой, на которой российская и американская делегация провели действительно обстоятельные и подробные переговоры.

          Теперь помощь финнов срочно понадобилась Америке для улаживания конфликта с другой сверхдержавой – Китаем. В данном случае «Америке» именно в континентальном смысле. Формально конфликтуют Пекин и Оттава, но канадцы в данном случае лишь исполнители воли Вашингтона. И у них есть хороший повод задуматься над тем, стоит ли исполнять эту роль в дальнейшем, поскольку сейчас они выглядят заложниками ситуации, сложившейся из-за «грязной игры» США.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле Ваньчжоу Мэн, арестованной в Канаде (там проживает ее муж) по запросу США. Госпожа Мэн – финансовый директор и зампред правления Huawei, одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций и флагмана китайской экономики. Кроме того, она родная дочь и наиболее вероятный преемник главы и основателя конгломерата Жэня Чжэнфэя. Ее популярность на родине как «отличника предпринимательства» и общественного деятеля уступает только популярности отца.

          Арестом Мэн американцы добиваются сразу двух целей.

          Во-первых, они обкатывают режим максимально жесткого санкционного давления. Формальные претензии к топ-менеджеру Huawei – нарушение режима американских торговых ограничений в отношении Ирана (то есть канадских законов Мэй не нарушала).

          Во-вторых, американское правительство ведет борьбу с самим холдингом Huawei. Номинально – из-за опасений, что продукция компании может использоваться китайскими спецслужбами для шпионажа (как «традиционного», так и промышленного). Однако куда более достоверным представляется то объяснение, согласно которому речь идет о борьбе с конкурентом (а главные конкуренты Huawei это американская Apple и корейская Sаmsung) на рынке нерыночными методами.

          В данный момент Мэн находится в доме мужа, ее отпустили под залог, ограничив в праве на передвижение. До решения суда по ее делу она не может покинуть территорию Канады. Выдадут ее в США или нет – вопрос открытый.

          Было понятно, что Пекин приложит все усилия, чтобы освободить госпожу Мэн. Не вызывало сомнений и то, что действовать он готов жестко. Оказалось, что предельно жестко.

          Китайские правоохранители откликнулись целой серией арестов канадских граждан. Первой ласточкой стал бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, историю которого газета ВЗГЛЯД уже разбирала. Власти Китая не признают, что между арестами Мэй и Коврига есть связь, обвиняя последнего в «действиях, угрожающих государственной безопасности КНР». Однако в том, что связь тут все-таки есть, причем, прямая, не сомневается, кажется, уже никто.

          Несколько более сомнительно дело другого канадца – Майкла Спэйвора, которому выдвинуты схожие обвинения. Дело в том, что Спэйвор занимался в Китае довольно специфическим бизнесом – вопросами туризма и культурного обмена, но не только с Канадой, но и с Северной Кореей. А с КНДР у официального Пекина, несмотря на внешнее союзничество, отношения крайне сложные, причем, близкие к паранойе на почве шпионажа.

          Всего же с момента начала скандала в Китае были задержаны 13 канадских граждан, 8 из которых, впрочем, уже отпустили. Но последней каплей, вынудившей Оттаву обратиться за помощью к финнам, стало дело Ллойда Шелленберга, которому на момент ареста Мэй уже вынесли приговор – 15 лет тюрьмы с последующей депортацией из Китая за участие в контрабанде 220 килограмм метамфетамина.

          Шелленбергу откровенно не повезло. Он подал апелляцию, надеясь на смягчение приговора. Но тут арестовали Мэй, и апелляцию внезапно поддержала китайская прокуратура «по вновь открывшимся обстоятельствам». Новый приговор, вынесенный накануне судом средней ступени Даляня, - смертная казнь.

          Столь суровых приговоров иностранцам в Китае не выносили почти десять лет. При этом угроза выглядит предельно серьезной – в декабре 2009-го за контрабанду наркотиков в КНР был казнен гражданин Великобритании Акмаль Шейх, и никакие протесты и угрозы со стороны Лондона ему не помогли.

          Ллойд Шелленберг (фото: кадр из видео)
          Ллойд Шелленберг (фото: кадр из видео)

          Пересмотр приговора Шелленбергу вынудил канадское правительство к двум неотложным мерам. МИД Канады изменил официальную оценку поездок канадцев в Китай с «нормального уровня безопасности» на «высокий уровень риска», проще говоря, настоятельно рекомендовал воздержаться от визитов в Поднебесную. А премьер-министр Джастин Трюдо срочно позвонил президенту Финляндии Саули Ниинистё, у которого – какая удача – на вторник был запланирован государственный визит в КНР. И вновь, как и в случае с русско-американским конфликтом, официальный Хельсинки согласился выступить посредником.

          Но пока, судя по всему, это посредничество неуспешно.

          «У Китая собственный взгляд на события, и они придерживаются его», - заявил Ниинистё журналистом после затянувшихся переговоров с председателем Си Цзиньпинем. Правда, он не уточнил, из-за какого именно вопроса переговоры затянулись, но признал, что Трюдо ему действительно звонил и что особенно долго он и Си «обсуждали один вопрос касательно прав человека».

          При этом финский президент посоветовал «не трясти указкой» перед китайцами, дав понять, что настроены они серьезно. Чуть ранее Трюдо, выступая в Оттаве, назвал действия Китая в отношении Шелленберга, «произволом».

          Трюдо теперь не позавидуешь. Если все последние события не приведут к тому, что Мэй с извинениями отпустят на Родину, ему придется объяснять избирателям, почему он пожертвовал жизнью гражданина Канады, обслуживая интересы США. Ведь канадских законов Мэй, повторимся, не нарушала.

          Скорее всего, не нарушала она и американских. Мэй считают человеком, выступающим за дотошное соблюдение всех американских ограничений, поскольку издержки от этого серьезно вредят бизнесу, а бизнес – это главное.

          То есть ни она, ни Huawei в целом отнюдь не настроены на войну с США до последнего канадца. Наглядное подтверждение этому – арест другого топ-менеджера компании, на сей раз в Польше. Вэнга Вайджина обвиняют в шпионаже, также по его делу взят под арест бывший сотрудник польской разведки. Показательна реакция Huawei: Вайджина попросту уволили, подчеркнув, что он действовал по собственной инициативе и нанес китайскому конгломерату репутационный ущерб.

          Проще говоря, китайцы готовы пойти «на мировую» и с Канадой, и даже с США (судя по всему, Дональда Трампа в Пекине воспринимают как серьезную, но временную проблему, надеясь на его уход после первого срока). Однако свобода такого ценного кадра как Мэй не повод для компромиссов. Если ее не отпустят, прольется кровь.

          Таким образом противостояние КНР с Америкой готово перейти от стадии взятия заложников к стадии казней этих самых заложников. На стороне Пекина железный аргумент: США начали первыми, попытавшись подчинить не только своей воле, но и своей юрисдикции весь остальной мир.

          Нужно понимать, что в этой войне Китай воюет и за нас тоже. Если оправдает себя санкционное давление США на Иран с арестами граждан третьих стран в странах четвертых, тот же формат войны за рынки будет применён и в отношении России.

          Не случайно официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула во вторник: США и другие страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других стран, в том числе по «Северному потоку – 2». Тем самым она дала понять, что Пекин и Москва сейчас находятся в одной лодке и речь идет о наших общих проблемах и нашем общем противостоянии «мировому жандарму», который печется совсем не о «мировой справедливости», а о своих экономических интересах.

          Кстати, Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, уверен, что тактика Китая в данной ситуации – единственно правильная. И на нее стоит обратить внимание в России.  «Я и сам не раз говорил, что нам не нужно уподобляться американцам и пользоваться их методами. Но на сегодня другого варианта остановить аресты россиян в третьих странах уже нет», - заявил он.


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