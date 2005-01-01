Китай выдвинул требование к США по «Северному потоку – 2»

США и другие страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других стран, в том числе по «Северному потоку – 2», заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и на жесткую ответную реакцию, которую они вызвали в Германии», – передает ее слова РИА «Новости».

Представитель МИД КНР заметила, что компании всех стран могут самостоятельно принимать решение о сотрудничестве и контактах с другими государствами.

«Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение», – добавила китайский дипломат.

Ранее МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2».