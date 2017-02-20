Берлин решил «маргинализировать» посольство США

МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2».

Handelsblatt пишет, что компании обратились за советом в МИД Германии. Министерство рекомендовало не отвечать Гренеллу. Само ведомство считает письма провокацией, передает РИА «Новости».

МИД собирается поддерживать контакт с США через Госдеп в Вашингтоне, чтобы «маргинализировать посольство США в Берлине», передает ТАСС.

Spiegel пишет, что в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД обсудят, нужно ли реагировать «на Гренелла и его все новые провокации».