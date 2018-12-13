Вашингтон разослал немцам «письма несчастья» из-за российского газопровода

Немецким фирмам, который участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке 2» и других «опасных» проектах?

Правящая элита Германии всячески старается избегать посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, – сообщило накануне немецкое издание Spiegel. «В Берлине он для многих превратился в персону нон грата. Люди у власти избегают его, многие двери для него закрыты», – утверждает издание, добавляя, что даже канцлер Ангела Меркель держит главу американской дипмиссии на расстоянии.

Причина – в откровенных попытках мистера Гренелла вмешаться во внутренние дела Германии, отмечает Spiegel, и напоминает: экс-лидер социал-демократов Мартин Шульц не стесняясь назвал посла «колониальным офицером». Это притом, что для ФРГ, которая после войны находится в явной зависимости от США, американский посол в принципе обладает особенным статусом.

Если остракизм, которому берлинская элита подвергает посла Гренелла – не выдумка, то это хорошая новость и для Москвы, и для крупных германских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока 2». Напомним, что посол США разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства этого газопровода.

К слову, Гренелл использовал любопытную формулировку: фирмы, которые участвуют в СП-2 и других совместных энергетических проектах с Россией («Турецком потоке», в первую очередь), «подрывают безопасность Украины и Европы». Таким образом, «колониальный офицер» потребовал от Берлина учитывать интересы не только Вашингтона, но и Киева.

Черные метки, которые разослал Гренелл – это не шантаж, а «ясное выражение позиции США» – о чем прямо указано в письмах посла. Угрозы в самом деле непохожи на самодеятельность отдельно взятого дипломата. 11 декабря палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток - 2». Конгрессмены заявили: увеличение притока российского газа в Европу якобы «усилит контроль Москвы» над поставками энергоносителей. Речь идет не только об угрозах. На прошлой неделе немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, сообщило: Госдеп готовит проект санкций в отношении двух европейских строительных компаний, связанных с СП-2.

Отметим, что американское давление начало раздражать уже не только Берлин, но и Брюссель: в конце декабря еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику (и соратник Меркель по партии ХДС), подчеркнул: трубопровод «Северный поток – 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

На эту тему

Впрочем, не следует и переоценивать готовность германской элиты солидарно сдерживать натиск Вашингтона. Известно, что в Берлине сильна и фракция противников «СП-2». Это видный функционер ХДС, евродепутат Эльмар Брок, лидеры «Зеленых», а также глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Гелер, отмечает портал « Фонд стратегической культуры ».

Но не факт, что эта группа будет откровенно подыгрывать требованиям посла Гренелла (а следовательно и Госдепа) – учитывая, что такие окрики из Вашингтона стали постоянным раздражающим фактором в последние годы.

«Американское посольство не в первый раз вмешивается в экономическую жизнь Германии, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. – Например, после того как начались события в Крыму и конфликт вокруг Украины, американские чиновники, работающие в посольстве в Берлине, четко предупреждали немецкие фирмы о «нежелательности» участия в Петербургском экономическом форуме и т.п.».

Фактически такое положение вещей наблюдается после 2014 года, подчеркивает Рар. Но в таком формате, в котором выступил посол Гренелл, представители США еще не действовали, отметил собеседник. «Конечно, немецкие фирмы запуганы, такой реакции, как сейчас, фактически не было», – указывает собеседник.

Рар прогнозирует: кампании, ставшие адресатами грозных писем, будут ориентироваться на мнение кабинета Ангелы Меркель. «Будут ждать, какая реакция там последует, в надежде получить какую-либо защиту, – отметил немецкий политолог. – В то же самое время фирмы прекрасно понимают: американский посол высказал то, что думает Конгресс США и американские элиты в целом». По мнению Рара,

это похоже на последнее предупреждение в адрес всех тех фирм, которые работают с Россией в энергетической области: если вы не свернете ваше сотрудничество, то можете забыть про американский рынок.

Помимо боязни потери американского рынка, немецкие кампании опасаются финансовых санкций, и тех проблем, которые за этим могут последовать, отмечает Рар. «Как американцы справляются с менеджерами компаний, которые нарушают правила игры, мы видели на примере сотрудников Volkswagen: один сидит в заключении в Америке, другие боятся в Америку въезжать, потому что их могут там жестким образом наказать», – напомнил немецкий эксперт. Собеседник имеет в виду вынесенные в США в 2017 году приговоры инженеру и менеджеру Volkswagen за причастность к «дизельному скандалу». Добавим, что летом прошлого года главе правления Audi AG Руперту Штадлеру предъявили обвинение в мошенничестве и подлоге документов по тому же «дизельному делу».

Сейчас же речь идет уже не о предполагаемом нарушении американского экологического законодательство (за что поплатились немецкие автогиганты), но о геополитическом вопросе, каковым, без сомнения, стало строительство «Северного потока-2». «Вашингтонские элиты буквально готовы «вцепиться зубами» в те фирмы, которые сотрудничают с Россией в этом проекте», – констатирует Рар.

С другой стороны, ультимативный тон требований Вашингтона (озвученных через посла Гренелла) может произвести отрезвляющее воздействие на крупный европейский бизнес. «Это повод осознать, что они не вассалы, в роли которых их хотят видеть американцы, а самодостаточные, сильные транснациональные структуры. Структуры, которые могут защитить свои интересы, апеллируя к тому, что речь идет о германской, и шире – европейской энергетической безопасности», – полагает Рар. В любом случае, демарш американского посла станет настоящим тестом на зрелость для европейского бизнес-сообщества, резюмирует немецкий эксперт.

«Немецкий бизнес не прислушается к окрику

из Вашингтона», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «После 2 августа 2017 года – когда в Соединенных Штатах был принят закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») бизнес готов к тому, что министерство торговли и минфин США могут применить санкции в рамках этого закона», – отмечает эксперт-германист.

В законе CAATSA, направленном в том числе против России, пока что не прописаны санкции против участников проекта СП-2, но бизнес не может не учитывать риски расширения этого закона, отмечают эксперты. «Все уже учтено в рисках», – отмечает Белов.

Отметим, что распространение санкций CAATSA на «Северный поток-2» – это не только гипотеза. Резолюция, которую 11 декабря утвердила палата представителей Конгресса, принята именно на основе «Акта о противодействии противникам Америки».

«Если министерство торговли и минфин США действительно введут соответствующие санкции, то по всей видимости, немецкий бизнес будет иметь в виду – выходить или оставаться в конкретных проектах. Это касается не только «Северного потока-2» – более того, этот проект наименее рискован для российской энергетики», – указывает эксперт. По его оценке, более опасны другие ограничения, упомянутые в CAATSA – и которые направлены на средне- и долгосрочное лишение России ресурсной базы по добыче газа и нефти.

Что же касается непосредственно угрозы для СП-2, то «самое опасное в том, о чем написал Гренелл – это санкции против швейцарской компании Allseas, владелицы трубоукладочных судов, которые должны прокладывать трубы по дну Балтийского моря», подчеркнул Белов. «Если мы лишаемся возможности пользоваться этими судами – а они, насколько я понимаю, уникальны, альтернативы им у Газпрома, нет – то это может представлять угрозу», – указал эксперт. Остальные вызовы, включая возможный выход германских партнеров из проекта, Газпром «переварит», полагает эксперт.