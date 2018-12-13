Вашингтон разослал немцам «письма несчастья» из-за российского газопровода

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13 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Нет

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          Вашингтон разослал немцам «письма несчастья» из-за российского газопровода

          Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию США   13 января 2019, 17:35
          Фото: twitter.com/RichardGrenell
          Текст: Михаил Мошкин

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          Немецким фирмам, который участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке 2» и других «опасных» проектах?

          Правящая элита Германии всячески старается избегать посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, – сообщило накануне немецкое издание Spiegel. «В Берлине он для многих превратился в персону нон грата. Люди у власти избегают его, многие двери для него закрыты», – утверждает издание, добавляя, что даже канцлер Ангела Меркель держит главу американской дипмиссии на расстоянии.

          Причина – в откровенных попытках мистера Гренелла вмешаться во внутренние дела Германии, отмечает Spiegel, и напоминает: экс-лидер социал-демократов Мартин Шульц не стесняясь назвал посла «колониальным офицером». Это притом, что для ФРГ, которая после войны находится в явной зависимости от США, американский посол в принципе обладает особенным статусом.

          Если остракизм, которому берлинская элита подвергает посла Гренелла – не выдумка, то это хорошая новость и для Москвы, и для крупных германских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока 2». Напомним, что посол США разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства этого газопровода.

          К слову, Гренелл использовал любопытную формулировку: фирмы, которые участвуют в СП-2 и других совместных энергетических проектах с Россией («Турецком потоке», в первую очередь), «подрывают безопасность Украины и Европы». Таким образом, «колониальный офицер» потребовал от Берлина учитывать интересы не только Вашингтона, но и Киева.

          Черные метки, которые разослал Гренелл – это не шантаж, а «ясное выражение позиции США» – о чем прямо указано в письмах посла. Угрозы в самом деле непохожи на самодеятельность отдельно взятого дипломата. 11 декабря палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток - 2». Конгрессмены заявили: увеличение притока российского газа в Европу якобы «усилит контроль Москвы» над поставками энергоносителей. Речь идет не только об угрозах. На прошлой неделе немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, сообщило: Госдеп готовит проект санкций в отношении двух европейских строительных компаний, связанных с СП-2.

          Отметим, что американское давление начало раздражать уже не только Берлин, но и Брюссель: в конце декабря еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику (и соратник Меркель по партии ХДС), подчеркнул: трубопровод «Северный поток – 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

          Впрочем, не следует и переоценивать готовность германской элиты солидарно сдерживать натиск Вашингтона. Известно, что в Берлине сильна и фракция противников «СП-2». Это видный функционер ХДС, евродепутат Эльмар Брок, лидеры «Зеленых»,  а также глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Гелер, отмечает портал «Фонд стратегической культуры».

          Но не факт, что эта группа будет откровенно подыгрывать требованиям посла Гренелла (а следовательно и Госдепа) – учитывая, что такие окрики из Вашингтона стали постоянным раздражающим фактором в последние годы.

          «Американское посольство не в первый раз вмешивается в экономическую жизнь Германии, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. – Например, после того как начались события в Крыму и конфликт вокруг Украины, американские чиновники, работающие в посольстве в Берлине, четко предупреждали немецкие фирмы о «нежелательности» участия в Петербургском экономическом форуме и т.п.».

          Фактически такое положение вещей наблюдается после 2014 года, подчеркивает Рар. Но в таком формате, в котором выступил посол Гренелл, представители США еще не действовали, отметил собеседник. «Конечно, немецкие фирмы запуганы, такой реакции, как сейчас, фактически не было», – указывает собеседник.

          Рар прогнозирует: кампании, ставшие адресатами грозных писем, будут ориентироваться на мнение кабинета Ангелы Меркель. «Будут ждать, какая реакция там последует, в надежде получить какую-либо защиту, – отметил немецкий политолог. – В то же самое время фирмы прекрасно понимают: американский посол высказал то, что думает Конгресс США и американские элиты в целом». По мнению Рара,

          это похоже на последнее предупреждение в адрес всех тех фирм, которые работают с Россией в энергетической области: если вы не свернете ваше сотрудничество, то можете забыть про американский рынок.

          Помимо боязни потери американского рынка, немецкие кампании опасаются финансовых санкций, и тех проблем, которые за этим могут последовать, отмечает Рар. «Как американцы справляются с менеджерами компаний, которые нарушают правила игры, мы видели на примере сотрудников Volkswagen: один сидит в заключении в Америке, другие боятся в Америку въезжать, потому что их могут там жестким образом наказать», – напомнил немецкий эксперт. Собеседник имеет в виду вынесенные в США в 2017 году приговоры инженеру и менеджеру Volkswagen за причастность к «дизельному скандалу». Добавим, что летом прошлого года главе  правления Audi AG Руперту Штадлеру предъявили обвинение в мошенничестве и подлоге документов по тому же «дизельному делу».

          Сейчас же речь идет уже не о предполагаемом нарушении американского экологического законодательство (за что поплатились немецкие автогиганты), но о геополитическом вопросе, каковым, без сомнения, стало строительство «Северного потока-2». «Вашингтонские элиты буквально готовы «вцепиться зубами» в те фирмы, которые сотрудничают с Россией в этом проекте», – констатирует Рар.

          С другой стороны, ультимативный тон требований Вашингтона (озвученных через посла Гренелла) может произвести отрезвляющее воздействие на крупный европейский бизнес. «Это повод осознать, что они не вассалы, в роли которых их хотят видеть американцы, а самодостаточные, сильные транснациональные структуры.  Структуры, которые могут защитить свои интересы, апеллируя к тому, что речь идет о германской, и шире – европейской энергетической безопасности», – полагает Рар. В любом случае, демарш американского посла станет настоящим тестом на зрелость для европейского бизнес-сообщества, резюмирует немецкий эксперт.

          «Немецкий бизнес не прислушается к окрику

          из Вашингтона», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «После 2 августа 2017 года – когда в Соединенных Штатах был принят закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») бизнес готов к тому, что министерство торговли и минфин США могут применить санкции в рамках этого закона», – отмечает эксперт-германист.

          В законе CAATSA, направленном в том числе против России, пока что не прописаны санкции против участников проекта СП-2, но бизнес не может не учитывать риски расширения этого закона, отмечают эксперты. «Все уже учтено в рисках», – отмечает Белов.

          Отметим, что распространение санкций CAATSA на «Северный поток-2» – это не только гипотеза. Резолюция, которую 11 декабря утвердила палата представителей Конгресса, принята именно на основе «Акта о противодействии противникам Америки».

          «Если министерство торговли и минфин США действительно введут соответствующие санкции, то по всей видимости, немецкий бизнес будет иметь в виду – выходить или оставаться в конкретных проектах. Это касается не только «Северного потока-2» – более того, этот проект наименее рискован для российской энергетики», – указывает эксперт. По его оценке, более опасны другие ограничения, упомянутые в CAATSA – и которые направлены на средне- и долгосрочное лишение России ресурсной базы по добыче газа и нефти.

          Что же касается непосредственно угрозы для СП-2, то «самое опасное в том, о чем написал Гренелл – это санкции против швейцарской компании Allseas, владелицы трубоукладочных судов, которые должны прокладывать трубы по дну Балтийского моря», подчеркнул Белов. «Если мы лишаемся возможности пользоваться этими судами – а они, насколько я понимаю, уникальны, альтернативы им у Газпрома, нет – то это может представлять угрозу», – указал эксперт. Остальные вызовы, включая возможный выход германских партнеров из проекта, Газпром «переварит», полагает эксперт. 


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