Главе Audi предъявили обвинение по «дизельному делу»

Председатель правления компании Audi AG Руперт Штадлер обвиняется в мошенничестве и подлоге документов по делу о «дизельном скандале», сообщает прокуратура Мюнхена.

Обвинения также предъявлены еще одному члену правления компании, но его имя не называется, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры.

«Им инкриминируется мошенничество и подлог документов. Это связано с реализацией на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах», – сообщает прокуратура.

В их домах проведены обыски.

Уточняется, что число обвиняемых по делу о «дизельном скандале» достигло 20 человек,

Напомним, в апреле по делу о «дизельном скандале» в Штутгарте был задержан менеджер компании Porsche Йорг Кернер.

Напомним, «дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen, в который входит Audi, разразился в США еще в 2015 году: компанию обвинили в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов – для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.

15 марта 2017 года в офисах автоконцерна Audi в Германии начались обыски из-за «дизельного скандала».

В конце августа 2017 года суд в США приговорил инженера германского концерна Volkswagen к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов за причастность к «дизельному скандалу». В декабре 2017 года бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы по «дизельному» делу.