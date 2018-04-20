Топ-менеджер Porsche задержан по делу о «дизельном скандале»

Менеджер компании Porsche Йорг Кернер был задержан по делу о «дизельном скандале», которое расследует прокуратура Штутгарта.

Кернер был задержан по запросу прокуратуры Штутгарта, которая опасается, что он может сбежать или замести следы, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

Сведения о задержании Кернера издание получило из письма председателя правления Porsche Оливера Блюме работникам, в котором он сообщает, что 18 апреля прокуратура Штутгарта начала расследование в отношении «члена правления, одного руководящего и одного бывшего сотрудника Porsche, который теперь работает на Audi». Уточняется, что «руководящий сотрудник Porsche» был задержан в четверг.

Кроме того, в письме говорится, что перечисленные сотрудники компании подозреваются в том, что знали о встроенных в двигатели недопустимых регулирующих устройствах. При этом, отмечает Блюме, Porsche «не разрабатывает и не производит дизельные двигатели и программное обеспечение для дизельных автомобилей» и отвергает обвинение.

Сообщается, что обыски в Porsche начались в среду.

Напомним, что Porsche входит в концерн Volkswagen. «Дизельный скандал» вокруг концерна разразился в США еще в 2015 году: компанию обвинили в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов - для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.

15 марта 2017 года в офисах автоконцерна Audi в Германии начались обыски из-за «дизельного скандала». В тот же день представители правоохранительных органов Франции заявили, что автомобильная компания Renault в течение 25 лет занималась фальсификацией данных о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. В мае 2017 года прокуратура Штутгарта открыла дело в отношении топ-менеджеров Volkswagen.

В конце августа 2017 года суд в США приговорил инженера германского концерна Volkswagen к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тыс. долларов за причастность к «дизельному скандалу». В декабре 2017 года бывший менеджер Volkswagen получил семь лет тюрьмы по «дизельному» делу.