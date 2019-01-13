Посол США в Германии оказался в политической изоляции

Правящая элита Германии старается всячески избегать американского посла Ричарда Гренелла, который практически оказался в Берлине в политической изоляции из-за попыток вмешательства во внутренние дела ФРГ, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По версии издания, послы США в Германии всегда занимали особое место среди дипломатов: имели тесные связи с представителями Ведомства федерального канцлера и важных министерств ФРГ, на их приглашения откликались ведущие немецкие политики. Однако, как отмечает журнал, нынешний посол США Ричард Гренелл пользуется совершенно иной репутацией, передает ТАСС.

Так, бывший глава социал-демократов Германии Мартин Шульц уже в день вступления Гренелла в должность посла назвал американского дипломата «колониальным офицером» за то, что последний потребовал от германских компаний сократить деятельность в Иране, рассказывает издание.

«В Берлине он для многих превратился в персону нон грата. Люди у власти избегают его, многие двери для него закрыты», даже канцлер Ангела Меркель «держит его на расстоянии», говорится в статье.

Многие немецкие политики, дипломаты и представители деловых кругов описывают Гренелла как человека, не выдерживающего критику и страдающего нарциссизмом. По их словам, он не имеет ни малейшего представления о Германии и Европе, продолжает автор статьи.

Более того, если американский дипломат настаивает на встрече, немецкие депутаты стараются проводить их вне стен Бундестага, а, если до этого доходит, прессу обычно не приглашают, заключает издание.

Ранее стало известно, что Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2».