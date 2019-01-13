Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bild am Sonntag.

В письме Гренелл подчеркнул, «что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», передает ТАСС.

По его словам, «фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы».

Посол Соединенных Штатов в Германии утверждает, что «из-за запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России».

По информации издания, согласованные с Вашингтоном письма были разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж. «Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США», – заявил представитель Гренелла.

Напомним, США неоднократно выступали с угрозами в адрес подрядчиков «Северного потока – 2». Германия каждый раз подчеркивала, что продолжает считать «Северный поток – 2» экономическим проектом. Наконец, в конце прошлого года в защиту газопровода выступила Еврокомиссия.