Берлин прояснил позицию по «Северному потоку – 2»

Германия продолжает считать «Северный поток – 2» экономическим проектом, но хочет ясности по будущей роли Украины в транзите газа, заявила заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.

«Позиция не изменилась, «Севпоток – 2» является экономическим проектом, который имеет политическую сторону», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, Берлин выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй нового газопровода.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что если проект «Северный поток – 2» покинут немецкие и другие европейские компании, то отстаивать сохранение транзита газа из России через Украину будет некому. Такое заявление прозвучало после того, как в США пригрозили ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2».

Член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опровергал опасность «Северного потока – 2» для Европы.