Берлин привел неожиданный аргумент в защиту «Северного потока – 2»

Если проект «Северный поток – 2» покинут немецкие и другие европейские компании, то отстаивать сохранение транзита газа из России через Украину будет некому, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ответ на критику США в адрес газопровода.

Маас заявил на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине, что «вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», передает Deutsche Welle.

Он добавил, что Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, однако «Северный поток – 2» не является «российско-германским особым путем».

Кроме того, глава германской дипломатии считает, что ввод односторонних санкций против газопровода станет ошибкой. Так, «если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину».

Также Маас назвал отношения с Москвой «главной составляющей европейской восточной политики».

«Разрешение конфликтов без России невозможно», – продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле заявил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

Ранее в США пригрозили ввести санкции против подрядчиков «Северного потока – 2».

При этом в конце декабря еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, до этого отвечавший за европейскую энергетику, заявил, что трубопровод уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

Также член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опроверг опасность «Северного потока – 2» для Европы.