В Бундестаге опровергли опасность «Северного потока – 2» для Европы

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26 декабря, среда | Последнее обновление — 00:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Израиль задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне
Что России нужно от сына Каддафи
Почему люди не забывают Доктора Лизу
Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»
Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
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Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле
Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
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Большая пресс-конференция Путина
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Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льдуПодробности...
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