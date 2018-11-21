В Бундестаге опровергли опасность «Северного потока – 2» для Европы

Газопровод «Северный поток – 2» приведет не к зависимости Европы от России, а к их взаимозависимости, заявил член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин.

Он подчеркнул, что «связи между производителем и потребителем велики», а если у потребителя есть и другие источники поставок, то производитель оказывается даже более зависим, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Триттин считает, что «Европа может очень легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара», а для России «сменить потребителя» будет сложнее, так как потребуется «построить новый газопровод в Китай».

Напомним, строительство газопровода уже добралось до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный участок Дании, которая не дала разрешение на строительство.